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ВВС США назвали Россию угрозой номер один для Вашингтона

Такое мнение высказала министр Дебора Ли Джеймс

Министр ВВС США Дебора Ли Джеймс назвала Россию угрозой номер один для Соединенных штатов.

«Россия является угрозой номер один для Соединенных Штатов. У нас есть целый ряд угроз, с которыми мы имеем дело, но Россия из-за ядерного аспекта может представлять экзистенциальную угрозу», — заявила министр в интервью на Рейганском форуме по вопросам национальной обороны в Калифорнии, передает ТАСС.

Она также заявила, что случаи перехвата самолетов США российскими и деятельность РФ в киберпространстве «вызывают сильное беспокойство».

Обеспокоен действиями России и замминистра обороны США по закупкам, технологиям и логистике Франк Кендалл. Он заявил, что прежде политика США была сосредоточена на угрозах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке, однако теперь больше внимания уделяется России. «Ее поведение стало причиной пересмотра необходимого для нас баланса возможностей», — заявил Кендалл.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

ВВС США назвали Россию угрозой номер один для Вашингтона

Такое мнение высказала министр Дебора Ли Джеймс

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