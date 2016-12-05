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Группа Plazma попала в ДТП под Воронежем

Музыканты отделались незначительными ушибами

Музыканты группы Plazma Роман Черницын и Максим Постельный в воскресенье попали в ДТП в Острогожском районе Воронежской области.

Как сообщает РИА «Воронеж», причиной аварии стала сильная метель, которая настигла музыкантов по пути на гастроли. Артисты направлялись в город Алексеевка Белгородской области, однако в условиях плохой видимости на повороте их автомобиль подрезала другая машина, из-за чего артисты резко свернули на обочину и вылетели в кювет.

В результате ДТП музыканты сильно не пострадали, лишь отделались незначительными ушибами, однако автомобиль Максима Постельного был сильно поврежден и восстановлению не подлежит.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Группа Plazma попала в ДТП под Воронежем

Музыканты отделались незначительными ушибами

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