Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Нижнекамске автомобиль столкнулся с поездом

По предварительным данным, пострадали несколько человек

Автомобиль LADA Kalina столкнулся с электропоездом в Нижнекамске, ДТП произошло на железнодорожном переезде дороги «Танеко – Кэсп», сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Нижнекамск.

«Проезжающий поезд врезался в легковой автомобиль LADA Kalina. Из-за этого образовалась большая пробка», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате аварии пострадало несколько человек. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, передает ProKazan.Ru.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Нижнекамске автомобиль столкнулся с поездом

По предварительным данным, пострадали несколько человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке