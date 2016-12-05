В Нижнекамске автомобиль столкнулся с поездом

Автомобиль LADA Kalina столкнулся с электропоездом в Нижнекамске, ДТП произошло на железнодорожном переезде дороги «Танеко – Кэсп», сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Нижнекамск.

«Проезжающий поезд врезался в легковой автомобиль LADA Kalina. Из-за этого образовалась большая пробка», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате аварии пострадало несколько человек. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, передает ProKazan.Ru.