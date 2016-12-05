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Из-за снежного шторма в Петербурге объявлен желтый уровень опасности

В течение дня в Северной столице ожидается сильная метель с налипанием мокрого снега

Из-за снежного шторма в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень опасности. Обещанная оттепель пришла в Северную столицу со шквалистым ветром и метелью.

На улицах города ожидаются гололед и снежные заносы. По данным МЧС, днем в понедельник порывы северо-западного ветра достигнут 20 м/с. В отдельных районах города пройдет метель, передает ИА «Невские новости».

В понедельник более 6,3 тыс. жителей Ленинградской области остались без света. Электричество отключили в 9.45 утра в пяти районах. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Их планируют завершить к 21.00, передает ИА FlashNord.

Последствия аварии ликвидируют 156 работников «Ленэнерго» и 69 единиц техники.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Из-за снежного шторма в Петербурге объявлен желтый уровень опасности

В течение дня в Северной столице ожидается сильная метель с налипанием мокрого снега

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