В волгоградской многоэтажке произошел взрыв

В Волгограде в многоэтажном доме прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в одной из квартир на 4-м этаже дома по улице Розы Люксембург. По предварительным данным, взрыв произошел около балкона или на самом балконе. Сообщается, что в результате ЧП погиб мужчина.

В силовых структурах региона отметили, что взорвался «неустановленный предмет», сообщает «Ридус».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, информация уточняется.

Поданным сотрудников областного МЧС, пожара на месте ЧП не было.