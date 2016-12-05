Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В волгоградской многоэтажке произошел взрыв

В результате ЧП 1 человек погиб

В Волгограде в многоэтажном доме прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в одной из квартир на 4-м этаже дома по улице Розы Люксембург. По предварительным данным, взрыв произошел около балкона или на самом балконе. Сообщается, что в результате ЧП погиб мужчина.

В силовых структурах региона отметили, что взорвался «неустановленный предмет», сообщает «Ридус».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, информация уточняется.

Поданным сотрудников областного МЧС, пожара на месте ЧП не было.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В волгоградской многоэтажке произошел взрыв

В результате ЧП 1 человек погиб

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке