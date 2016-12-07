Антонио «Бигфут» Силва вызвал на бой Емельяненко

Знаменитый бразильский боец ММА Антонио «Бигфут» Силва вызвал на бой Александра Емельяненко. В своем Instagram Бигфут выложил совместное с Емельяненко фото в стиле спортивной афиши, сопроводив его приветствием на русском языке. Под фотографией он отметил главу ведущего российского бойцовского промоушена Fight Nights Камила Гаджиева и его компанию. Подобная практика вызова бойцов на поединки уже давно используется за океаном. Трештокинг, громкие заявления в социальных сетях и на пресс-конференциях зачастую помогали спортсменам в организации, казалось бы, самых нереальных поединков. Так, свои титульные бои знаменитый Конор Макгрегор получал во многом благодаря громким заявлениям в социальных медиа.

Промоутер Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «Известиям» желание знаменитого бойца сразиться с младшим братом Последнего Императора и причину, по которой бразильский ветеран отметил его под фотографией.

— Силва знает в России немногих, а с нами знаком — я общаюсь с его менеджментом, — признался промоутер. — Подобные записи я могу расценивать как предложение нашей компании организовать поединок. Силва готов к бою, это понятно. Готов ли Александр Емельненко — непонятно. Оба бойца должны выразить желание. У Саши пока никто этого не спрашивал. Попробуйте его найти — если он согласится на этот бой, можем развивать тему дальше. Наша организация открыта для всех бойцов, главное требование — высокий уровень подготовки спортсменов.

Менеджер именитого бразильца Жорж Гуимарес подтвердил, что его клиент открыт для любых поединков.

— Бой Силвы против Александра Емельяненко? Почему бы нет? — заявил «Известиям» агент спортсмена. — Мой клиент уже побеждал Федора. Думаю, и бой с Емельяненко-младшим будет интересен российской аудитории. Я знаю, что Антонио хотел бы встретиться на ринге с Сашей. Мы открыты для любых переговоров и с удовольствием встретимся с интересными бойцами. Мы уже были в России, нам очень понравилось в вашей стране, и я искренне надеюсь, что мы еще не раз вернемся и проведем не один интересный поединок.

Антонио «Бигфут» Силва — 37-летний бразильский боец ММА. На профессиональном ринге он провел 29 поединков, одержав в них 19 побед, в том числе 14 нокаутом. Девять раз Бигфут оказывался побежденным, и лишь один раз за всю его карьеру была зафиксирована ничья. Боец знаменит победами над такими легендарными оппонентами, как Федор Емельяненко, Алистар Оверим и Рикко Родригес.

На счету тяжеловеса из Бразилии 11 поединков в ведущем американском промоушене UFC. Однако его карьера в топовом чемпионате получилась не столь удачной, как в Strikeforce, — он потерпел семь поражений. 24 сентября 2016 года на турнире UFC Fight Night 95 в родной стране он в очередной раз проиграл, из-за чего промоушен не стал продлевать с ним соглашение. Первый бой после ухода из компании Бигфут провел в Екатеринбурге, где потерпел поражение от местного бойца Ивана Штрыкова (единогласным решением судей).

Бразильский боец страдает очень редкой болезнью — акромегалией (заболеванием, связанным с увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп и черепа; размер ноги спортсмена — 52.

Александр Емельяненко — родной брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко. На его счету 31 бой в ММА, в 24 из которых он одержал победу. 35-летний боец — ярко выраженный нокаутер: в 17 поединках его соперники не смогли продолжать встречу. Александр является многократным чемпионом мира и Европы по боевому самбо. На его счету победы над такими знаменитыми бойцами, как Сергей Харитонов и Боб Сапп. Трижды Александр Емельяненко выходил в финал престижного японского промоушена Pride, однако каждый раз терпел поражения — сначала проиграл хорвату Мирко Филипповичу, затем американцу Джошу Барнетту и бразильцу Фабрисио Вердуму.

19 мая 2015 года Александр был осужден за изнасилование на четыре с половиной года. В начале прошлой недели Борисоглебский городской суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении, и спортсмен был выпущен на свободу.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.