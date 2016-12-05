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Встреча патриарха Кирилла и Франсуа Олланда началась в Париже

Предстоятель Русской православной церкви и президент Франции обменялись рукопожатиями

Встреча президента Франции Франсуа Олланда и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась в Париже.

Президент встретил патриарха на крыльце Елисейского дворца, они обменялись рукопожатиями.

Ожидается, что встреча продлится около часа, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл 3 декабря начал первосвятительский визит в Корсунскую епархию, в ходе которого он посетит не только Париж, но и Цюрих, где возглавит церковные торжества по случаю 80-летия храма Воскресения Христова.

Корсунская епархия Русской православной церкви объединяет приходы и монастыри на территории Испании, Португалии, Франции и Швейцарии.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Встреча патриарха Кирилла и Франсуа Олланда началась в Париже

Предстоятель Русской православной церкви и президент Франции обменялись рукопожатиями

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