Встреча патриарха Кирилла и Франсуа Олланда началась в Париже

Встреча президента Франции Франсуа Олланда и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась в Париже.

Президент встретил патриарха на крыльце Елисейского дворца, они обменялись рукопожатиями.

Ожидается, что встреча продлится около часа, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл 3 декабря начал первосвятительский визит в Корсунскую епархию, в ходе которого он посетит не только Париж, но и Цюрих, где возглавит церковные торжества по случаю 80-летия храма Воскресения Христова.

Корсунская епархия Русской православной церкви объединяет приходы и монастыри на территории Испании, Португалии, Франции и Швейцарии.

