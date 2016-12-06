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Арсений Логашов покинет «Локомотив» уже зимой

Российский защитник «железнодорожников» недоволен своим положением в команде

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

К концу первого круга чемпионата России московский «Локомотив» наконец-то смог встать на рельсы после смены руководства и тренерского штаба. В последних турах перед перерывом в РФПЛ «железнодорожники» разгромили «Томь» (6:1), а также уверенно переиграли «Терек» (2:0), который в этом сезоне идет в зоне лидеров и борется за попадание в еврокубки. Однако работы «Локомотиву» предстоит еще много, и особенно — в плане селекции. Так как руководство клуба сменилось в середине летнего трансферного периода, работа по формированию состава команды будет продолжена в зимний период дозаявок. В «Локомотиве» не только появятся новые игроки — некоторые футболисты покинут красно-зеленых.

Так, по информации «Известий», одним из тех, с кем «железнодорожники» могут расстаться уже зимой, станет 25-летний крайний защитник Арсений Логашов.  

— Арсений недоволен своим нынешним положением в команде и хочет уйти, — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. — Его не устраивает полное отсутствие игровой практики. Логашов не видит для себя перспектив в «Локомотиве» и рассчитывает сменить клубную прописку в ближайшее время. Инициатива исходит именно от самого игрока. Руководство «железнодорожников» не будет мешать ему покинуть клуб — наставник красно-зеленых Юрий Семин не заинтересован в том, чтобы удерживать Арсения в команде. Контракт Логашова с красно-зелеными заканчивается летом, поэтому в клубе также заинтересованы в зимнем трансфере игрока, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию.   

Арсений Логашов в нынешнем сезоне действительно не имеет игрового времени в «Локомотиве»: в 17 играх нынешнего чемпионата России защитник ни разу не вышел на поле даже на замену. Кроме того, тренерский штаб не доверил 25-летнему футболисту и места в составе команды в играх Кубка России, где клубы премьер-лиги чаще всего дают сыграть тем, кто обычно получает мало времени в чемпионате.   

— Во время аренды в «Ростове» Логашов получил тяжелую травму и почти год восстанавливался, — добавил источник. — После этого ему было тяжело доказывать на тренировках свое соответствие уровню «Локомотива» и проходить в состав. Окончательно Логашов потерял шанс год назад, когда Игорь Черевченко поставил его в основу на выездной матч с «Кубанью». «Локо» был разгромлен со счетом 2:6, и Игорь Геннадьевич перестал рассчитывать на Арсения. После прихода Юрия Семина ситуация не изменилась.

Известный российский специалист Анатолий Байдачный, который тренировал Арсения Логашова в воронежском «Факеле», считает, что футболисту стоит покинуть «Локомотив» только в случае, если он не чувствует доверия со стороны главного тренера.  

— Арсений был одним из самых перспективных футболистов на своей позиции и достаточно быстро попал в сборную России, — сказал «Известиям» Байдачный. — А что случилось дальше, я не понимаю. Но думаю, что уходить из команды — это последнее дело. Бывают разные ситуации. Если у Арсения есть доверие тренера, то нужно просто более усердно работать и выкладываться на тренировках. Если же этого доверия нет — тогда, наверное, действительно нужно менять клуб. 

Арсений Логашов начал свою карьеру в футболе в 2006 году. Он выступал в команде игроков 1991 года рождения «Трудовые резервы/Спортакадемклуб» (ТРСАК), которая относилась к клубу «Сибирь». В 2009 году защитник перешел в «Химки». Спустя два года он оказался в махачкалинском «Анжи» и был сразу же отдан в аренду в воронежский «Факел». Через год Логашов вернулся в «Анжи», и когда махачкалинская команда решила сменить курс развития и сократила финансирование, защитник попал в московский «Локомотив». Однако «железнодорожники», как и «Анжи», отдали футболиста в аренду — на этот раз в «Ростов». По окончании договора Логашов вернулся в «Локомотив», однако так и не смог закрепиться в основе московской команды: с 2014 года он отыграл за красно-зеленых всего 21 матч и ни разу не отличился результативными действиями.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Арсений Логашов покинет «Локомотив» уже зимой

Арсений Логашов покинет «Локомотив» уже зимой Российский защитник «железнодорожников» недоволен своим положением в команде

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