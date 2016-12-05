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Между Новосибирском и Барнаулом запустят «Ласточку»

Расстояние между сибирскими городами скоростной поезд будет преодолевать за три часа

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Между Барнаулом и Новосибирском планируют запустить поезд «Ласточка». Начальник Западно-Сибирской службы развития пассажирских сообщений Сергей Лемихов сообщил, что электропоезда немецкого производства между сибирскими городами будут курсировать с 2017 года. Такие же сейчас ходят в Красной Поляне.

«В конце года мы должны уже получить ставки на эти поезда — сколько это будет стоить в эксплуатации электропоезда, в цене билета, чтобы можно было запустить эти поезда на участке от Новосибирска до Барнаула с остановкой в Черепаново», — сказал Лемихов.

Как передает ИА FlashSiberia, речь пока идет об одном поезде. По словам Лемихова, стоимость эксплуатации «Ласточки» составляет до 19 млн рублей в год без учета стоимости самого поезда.

Он также добавил, что такие же «Ласточки» будут курсировать до Томска и Кемерова.

В настоящее время между Новосибирском и Барнаулом ходит один поезд. Время в пути занимает более пяти часов. «Ласточка» сможет преодолеть это расстояние за три часа.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Между Новосибирском и Барнаулом запустят «Ласточку»

Между Новосибирском и Барнаулом запустят «Ласточку» Расстояние между сибирскими городами скоростной поезд будет преодолевать за три часа

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