Между Новосибирском и Барнаулом запустят «Ласточку»

Между Барнаулом и Новосибирском планируют запустить поезд «Ласточка». Начальник Западно-Сибирской службы развития пассажирских сообщений Сергей Лемихов сообщил, что электропоезда немецкого производства между сибирскими городами будут курсировать с 2017 года. Такие же сейчас ходят в Красной Поляне.

«В конце года мы должны уже получить ставки на эти поезда — сколько это будет стоить в эксплуатации электропоезда, в цене билета, чтобы можно было запустить эти поезда на участке от Новосибирска до Барнаула с остановкой в Черепаново», — сказал Лемихов.

Как передает ИА FlashSiberia, речь пока идет об одном поезде. По словам Лемихова, стоимость эксплуатации «Ласточки» составляет до 19 млн рублей в год без учета стоимости самого поезда.

Он также добавил, что такие же «Ласточки» будут курсировать до Томска и Кемерова.

В настоящее время между Новосибирском и Барнаулом ходит один поезд. Время в пути занимает более пяти часов. «Ласточка» сможет преодолеть это расстояние за три часа.