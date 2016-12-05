Итальянцы сказали евро предварительное «нет»

Италия сказала «нет» конституциональной реформе в Италии, а точнее, лично премьер-министру страны Маттео Ренци, уже подавшему в отставку в понедельник утром. Первая реакция финансовых рынков была нервной — евро тут же опустился до минимума за последние 20 месяцев, посыпались европейские фондовые индексы. Самый сильный удар пришелся по кредитным организациям Италии, акции которых рухнули намного больше рынка, чем опять спровоцировали разговоры о возможном крахе банковской системы страны. Некоторые инструменты, правда, после резкого падения начали постепенно восстанавливаться. Однако это не показатель, уверены эксперты, которые предсказывают, что главные проблемы начнутся после новых парламентских выборов в Италии.

Больше рынка пострадали банки

Курс евро на открытии торгов в понедельник опускался до $1,05 — минимума за 20 месяцев (уровень марта 2015 года), но быстро вернулся к отметке $1,06. В минусе открылись и европейские биржи: EuroStoxx 50 — минус 0,6%, немецкая DAX и британская FTSE — минус 0,4%. Однако уже вскоре динамика торгов тоже сменилась на положительную. Более широкий европейский индекс EuroStoxx 600 вырос к полудню на 0,96%.



Итальянская биржа FTSE MIB, с утра демонстрировавшая слабый рост, к 13.30 по европейскому времени ушла в минус на 0,77%. Сильнее всего упали, как и ожидалось, акции итальянских банков. Бумаги Unicredit обвалились на 5,18%, Intesa Sanpaolo — на 2,35%, Banca Monte dei Paschi di Siena — на 4,56%. Причина в огромном объеме «плохих» долгов итальянской банковской систем — около €300 млрд. Один только банк Monte dei Paschi di Siena (третий в стране по размеру и старейший в мире из работающих сегодня) накопил просроченных кредитов на €47 млрд. Возможный крах итальянских банков — любимая тема как западных СМИ, так и биржевых спекулянтов.



В целом поведение инвесторов на биржах можно описать как спокойное. В отличие от итогов выборов в США (победа Дональда Трампа) и в Великобритании (Brexit) результат референдума в Италии был абсолютно предсказуем, заложен в прогнозы инвестиционных банков и в некоторой степени уже отыгран.

Слабую реакцию непосредственно итальянского фондового рынка можно объяснить также тем, что последние три года для него в целом характерна инертность, полагает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.



— Скорее всего, каких-либо значительных изменений стоит ждать не ранее, чем через два месяца, когда в регулировании прав инвесторов что-то действительно поменяется, — полагает эксперт. — Более того, даже долговой рынок Италии, который традиционно является более динамичным, нежели фондовый, пока никак не отреагировал на результаты референдума.

На Московской бирже курс евро к рублю утром в понедельник опускался до 67,58 рубля. Это почти на 1% ниже уровня закрытия торгов в пятницу. Индексы ММВБ и РТС демонстрируют рост около 1%, однако причина бычьего тренда — рост цен на нефть даже на фоне подорожания доллара.



В то же время более отдаленные последствия обещают быть для Италии и Европы куда менее спокойными.

Евро: паритет с долларом

Евро продолжит свой курс на снижение: в следующем году он достигнет паритета с долларом, а потом может уйти еще ниже. По сути, у единой валюты нет шансов вырасти: с одной стороны, на нее давит доллар США, сильно укрепляющийся после победы Дональда Трампа. С другой — собственные проблемы.

Согласно законодательству Италии, после отставки премьер-министра в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые должны будут пройти в I квартале следующего года. С большой вероятностью большинство мест займут партии «Движение 5 звезд» и «Лига Севера», которые наверняка поднимут вопрос о выходе Италии из еврозоны. Соответствующий референдум (его уже успели заранее назвать Italexit) может пройти уже в начале 2018 года.

Однако в течение следующего года ожидаются и другие стрессовые для евро события. В ближайшие 12 месяцев пройдут выборы в Германии и Франции (двух самых сильных экономиках ЕС), а также Нидерландах, Европу ждут переговоры по Brexit и знакомство с новой политикой Белого дома. У европейской валюты сегодня нет никаких поводов для роста.

Ценные бумаги

Европейские рынки захватят «медведи», не сомневаются эксперты. Индекс Stoxx Europe 600 (объединяющий котировки компаний из 17 стран ЕС) может снизиться на 9% уже к концу года, полагают аналитики Deutsche Bank. В середине 2017 года, в случае объявления о референдуме о выходе из еврозоны, индекс снизится на 15%. Его дальнейшая судьба будет зависеть от итогов голосования. Если произойдет Italexit, то индекс скатится на 21%. Если итальянцы проголосуют за то, чтобы остаться в еврозоне, то он вырастет, хотя и останется ниже уровня прошлой недели на 7%.

Итальянская биржа FTSE MIB пострадает куда сильнее. До конца года она может просесть на 15%, при анонсировании референдума — на 36%, а в случае если итальянцы проголосуют за выход из еврозоны, то и вовсе на 48%, предсказывают в Deutsche Bank. Хуже рынка в обоих случаях себя будут вести бумаги итальянских банков. Возможный крах итальянской банковской системы уже давно называют одним из потенциальных «черных лебедей», угрожающих европейской экономике и европейской валюте.

Выйти из Европы — но куда?

Италия и без референдума давно находится в тяжелом кризисе: это единственная страна Евросоюза, в которой ВВП на душу населения в 2015 году оказался меньше, чем в 1999-м. Даже в Греции экономика за эти 16 лет хоть немного, но выросла. Прошедший в воскресенье референдум лишь усугубит назревшие в стране проблемы.

По прогнозу Deutsche Bank, в будущем итальянская экономика ускорит падение: к концу 2018 года ВВП Италии потеряет 2,5% от уровня III квартала 2016 года. Инвестиции сократятся на 2,2%. Естественно, это отразится на всей европейской экономике. Италия ждет серьезных структурных реформ, в отсутствии которых продолжает тихо сползать в сторону Африки.

Чего ждать рублю?

Как при любой непонятной ситуации, инвесторы начнут выходить из рискованных активов, в том числе из бумаг развивающихся стран, к которым относится и Россия. Кроме того, это может означать резкое снижение цен на нефть до $40 за баррель, считает управляющий директор БКС «Ультима» Виталий Багаманов. При таком раскладе доллар может подорожать до 70 рублей, полагает эксперт.

Даниил Егоров менее пессимистичен.



— Рубль может несколько вырасти в связи с очередными политическими преобразованиями в ЕС, однако серьезных изменений ждать не стоит, — полагает эксперт. — Также вряд ли изменятся и цены на сырье — Италия не является настолько серьезным его потребителем, чтобы ощутимо влиять на динамику цен.



По его мнению, не стоит переоценивать и место Италии в торговом балансе России.



— Италия действительно является стратегическим партнером России в ряде отраслей, однако говорить о ее ключевой роли в экономике страны не стоит, — отмечает Даниил Егоров.



По его словам, в этом случае говорить о том, что ожидаемая в Италии рецессия негативно скажется на нашем росте, не приходится.

