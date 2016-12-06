Россия прервала безмедальную серию в биатлоне

В воскресенье финишировал первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Он завершился успешной для России гонкой преследования у мужчин. Антон Бабиков выиграл золото, а Максим Цветков — серебро. Благодаря такому результату Россия прервала рекордную для себя безмедальную серию из 25 официальных гонок.



Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что Россия получила достойное пополнение молодых биатлонистов.



— Приятно, что в наш биатлон приходит новое поколение, — сказал «Известиям» Сергей Чепиков. — Мужская сборная России получила пополнение — психологически выдержанных ребят, уверенно чувствующих себя на огневых рубежах. Я очень рад и результату в воскресной гонке, и тому, что у нас просматривается хороший состав для эстафеты. Бабикова и Цветкова уже можно добавлять в эстафетную команду к Антону Шипулину, как и еще одного нашего молодого спортсмена, Матвея Елисеева, тоже неплохо для дебютанта выступившего в гонке преследования и оказавшегося на 25-м месте в очковой зоне.

По мнению знаменитого биатлониста, успех Бабикова и Цветкова является следствием хорошей работы тренеров.

— У Бабикова ход был одним из лучших в гонке, он очень смело боролся на трассе, — продолжил чемпион. — Тут важен и ход, и то, что Антон очень уверенно психологически себя чувствовал. Он безукоризненно отработал на огневых рубежах. Быстро, четко и без лишних эмоций. Благодаря этапам Кубка мира прошлого сезона в Северной Америке, где обкатывались Бабиков и Цветков, им удалось получить необходимые опыт и уверенность, которые воплотились в нынешний результат. Это огромная работа тренеров, в том числе тех, кто работал с ними в юниорском составе. Видно, что это биатлонисты с большим тренировочным стажем и психологической устойчивостью.

В ходе гонки Бабиков и Цветков смогли опередить действующего обладателя Кубка мира и лидера нынешнего сезона француза Мартена Фуркада.

— Видно, что Фуркада подвела подготовка лыж — Мартен проигрывал на спусках, — пояснил Сергей Чепиков. — И вообще лидеру тяжело держать высокую планку на протяжении многих гонок. Даже у Фуркада возможны срывы. Он понимал, что ему будет нелегко выиграть эту гонку, поэтому нервничал и допускал ошибки.

По мнению золотого призера Олимпиады-1988 в Калгари в эстафете и Игр-1994 в Лиллехаммере в спринте, в преддверии следующих этапов не стоит сбрасывать со счетов и самого титулованного биатлониста нынешней сборной России Антона Шипулина.

— Этот результат добавит уверенности всей команде, — отметил он. — Думаю, мы увидим успехи Антона Шипулина. В последней гонке преследования он достаточно хорошо шел по дистанции и быстро стрелял, но качество работы на огневых рубежах оставляло желать лучшего. Думаю, этот изъян он исправит по ходу сезона. Возможно, не стоит ориентироваться на скорость прохождения огневых рубежей. Нужно уделять больше внимания подготовке к стрельбе на подходе к рубежу и качеству каждого отдельного выстрела.

Благодаря успеху Бабикова и Цветкова Россия прервала рекордную для себя безмедальную серию из 25 официальных гонок.



Однако в отличие от мужчин женская команда по биатлону похвастать успехами пока не может. Она не завоевала ни одной медали в ходе этапа. В частности, в субботнем спринте провалилась одна из лидеров нашей сборной Екатерина Глазырина, упавшая на финишном круге во время спуска.

— Сезон длинный, по одному старту судить неправильно, — заявила «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Но нужно помнить, что сезон этот — предолимпийский. А сейчас есть системные проблемы, которые не решить в один момент, начинать решать их надо было еще после Сочи. Нужно уже сейчас задуматься над ситуацией, чтобы не получилось, что мы перед самым Пхенчханом запаникуем, будем лихорадочно готовиться, а потом махать кулаками после драки.

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