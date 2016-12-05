Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Суд в Киеве обязал «Газпром» выплатить Украине $6,8 млрд

Антимонопольный комитет Украины обвинил российскую компанию в злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным газопроводам

Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить Украине штраф и пеню в размере около $6,8 млрд по иску Антимонопольного комитета Украины.

Ведомство обвинило российскую компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным газопроводам.

«Суд удовлетворил наши требования в полном объеме», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова представителя Антимонопольного комитета.

Штраф «Газпрому» был выписан украинскими инстанциями еще в 2015 году, на его оплату был отведен срок до 12 апреля 2016 года. Антимонопольный комитет Украины направил в суд иск о взыскании с «Газпрома» штрафа в размере $3,4 млрд, а также пени за неуплату в таком же размере.

«Газпром» обжаловал штраф в украинском суде, однако иск рассматривать не стали.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Суд в Киеве обязал «Газпром» выплатить Украине $6,8 млрд

Антимонопольный комитет Украины обвинил российскую компанию в злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным газопроводам

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Вся инфографика

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке