Суд в Киеве обязал «Газпром» выплатить Украине $6,8 млрд

Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить Украине штраф и пеню в размере около $6,8 млрд по иску Антимонопольного комитета Украины.



Ведомство обвинило российскую компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным газопроводам.

«Суд удовлетворил наши требования в полном объеме», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова представителя Антимонопольного комитета.

Штраф «Газпрому» был выписан украинскими инстанциями еще в 2015 году, на его оплату был отведен срок до 12 апреля 2016 года. Антимонопольный комитет Украины направил в суд иск о взыскании с «Газпрома» штрафа в размере $3,4 млрд, а также пени за неуплату в таком же размере.



«Газпром» обжаловал штраф в украинском суде, однако иск рассматривать не стали.

