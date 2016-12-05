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Программу поддержки ипотечных заемщиков продлили до 1 марта 2017 года

До конца этого года на нее будет израсходовано 1,5 млрд рублей

Программу поддержки ипотечного кредитования продлили до 1 марта 2017 года с измененными условиями.

Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, до конца года на программу потратят 1,5 млрд рублей.

Как сообщил первый вице-премьер, по данным на 1 декабря 2016 года, всего в АИЖК (оператор программы) было подано около 14 тыс. заявок на реструктуризацию долга. По 7 тыс. заявок работа закончена, и кредиты переоформлены на новых условиях, передает  «Интерфакс».

Госпрограмма, оператором которой является АИЖК, предусматривает поддержку порядка 22,5 тыс. ипотечных заемщиков, независимо от валюты, в которой оформлен кредит. По условиям программы заемщики могут получить помощь в размере 10% от остатка кредита (до 600 тыс. рублей) — на такую сумму снижаются обязательства перед банком.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Программу поддержки ипотечных заемщиков продлили до 1 марта 2017 года

До конца этого года на нее будет израсходовано 1,5 млрд рублей

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