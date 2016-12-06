«Одноклассники» добавят маски в приложение для трансляций

Соцсеть «Одноклассники» добавит в приложение для прямых трансляций OK Live «маски» дополненной реальности, которые накладываются в режиме реального времени на изображения собеседников, превращая их в супергероев или злодеев. По словам источников, знакомых с планами компании, новая функция появится до конца нынешнего года. «Маски» — основной хит в мире мобильных приложений, что подтверждают результаты рейтинга лучших приложений от Google.



«Одноклассники» выпустили отдельное приложение для прямых трансляций OK Live в июне нынешнего года. Оно позволяет пользователям с мобильного телефона рассказывать что-то в прямом эфире, вести самим трансляцию мероприятия или концерта. Сейчас в приложение можно только оставлять «реакции» — «классы» и «лайки», а также писать комментарии. Теперь же добавится возможность наложить на лицо маску и превратиться в супергероя, примерять очки, шляпу или парик.



В пресс-службе соцсети «Известиям» подтвердили, что работа над новой функцией идет, не уточнив, когда именно она станет доступна.



— Мы активно занимаемся дополненной реальностью в OK Live и маски рассматриваем в том числе, — заявили в пресс-службе.

В целом нововведение «Одноклассников» — это аналог купленного в марте этого года соцсетью Facebook белорусского стартапа MSQRD. Именно эта сделка неожиданное задала тренд по использованию «масочных» технологий, хотя подобные возможности существовали раньше. В популярном американском приложении для прямых трансляций Snapchat эта опция появились еще осенью 2015 года. Facebook начала тестировать наложение масок в трансляциях 29 октября этого года. А вот месяцем ранее, 22 сентября, мессенджер ICQ (принадлежит Mail.ru Group) добавил такую же функцию в видеозвонки.

Генеральный директор VisionLabs Александр Ханин рассказал, что после «дополненной реальности» появится «замененная реальность», которая будет интересна как развлечение, но может повлечь за собой проблемы.



— Нашу технологию по распознаванию лиц сейчас используют три проекта Mail.Ru Group: ICQ, Vinci, Artisto, — говорит Александр Ханин. — Вообще у «масок» такого уровня, как MSQRD, очень сложная технология, тем более у Mail.Ru Group был запрос в 8–10 раз меньше по объемом употребляемой памяти и в четыре раза быстрее, чем у MSQRD. Но технологии развиваются, «маски» — это дополненная реальность, сейчас появляется тренд на «замененную реальность», когда вместо вас в режиме реального времени выступает или ведет переговоры другой человек. Причем сразу же разрабатывается и «анонимайзер» под подобные проект.



В ежегодном рейтинге лучших приложений для Android по итогам 2016 года Google назвала MSQRD самым популярным, кроме того, оно заняло 3-е место в рубрике самых развлекательных. OK Live, к слову, по итогам года находятся на 3-ем месте в разделе «самых обсуждаемых» проектов, обогнав популярный мессенджер основателя соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова Telegram.



— «Одноклассники» — одна из популярных соцсетей с многомиллионной аудиторией, они не могут обделить пользователей современными сервисами и функциями, в том числе и масками, — комментирует владелец OMMG Technology Сергей Кравцов. — Не думаю, что все нововведения позволят критически увеличить аудиторию, скорее повысить лояльность уже находящейся там, чтобы пользователи просто не уходили в другие сервисы, это очередной механизм удержания. Тем более учитывая то, что сейчас люди стали всё чаще отказываться от соцсетей, уходя в мессенджеры, им нужно легкое общение без множества сторонней информации и рекламы.

