Частники просят оставить им пиво

Российские представители частного бизнеса считают, что масштабы нарушений действующего законодательства, регулирующего розничную продажу пива и пивных напитков, которые выявили представители Росалкогольрегулирования (РАР), не могут служить основанием для запрета торговли этой продукцией всем индивидуальным предпринимателям в стране.

Организация «Опора России» обратилась к министру финансов Антону Силуанову с просьбой приостановить реализацию предлагаемых РАР предложений о запрете продажи пива и пивных напитков индивидуальными предпринимателями (ИП). В письме, датированном 30 ноября, представители «Опоры России» выражают обеспокоенность планами по внесению разработанных РАР поправок в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции (ФЗ-171) — ввести эти ограничения Росалкогольрегулирование планирует с 1 июля 2017 года.

«Разработка законопроекта вызвана необходимостью усиления контроля за розничной продажей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи», — говорится в пояснительной записке к документу РАР (есть у «Известий»). В ней уточняется, что в настоящее время контроль за продажей этих напитков осуществляется только в рамках отчетности, то есть деклараций, поступающих от производителей, а также от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые продают в розницу пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Росалкогольрегулирование провело анализ сведений, отраженных в декларациях об объеме производства этих напитков, а также об объеме их розничной продажи. Так, по данным РАР, 33 842 индивидуальных предпринимателя не задекларировали 8,5 млн декалитров этих слабоалкогольных напитков при продажах в 2016 году. В РАР считают, что это стало возможным из-за низких мер административной ответственности в отношении индивидуальных предпринимателей. Напомним, согласно ст. 14.19 КоАП, за нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте на индивидуальных предпринимателей может быть наложен штраф в размере до 15 тыс. рублей. Тогда как за аналогичное нарушение на юрлиц налагается штраф до 200 тыс. рублей.

«В этой связи организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с индивидуальными предпринимателями для продажи указанной продукции», — говорится в пояснительной записке РАР.

Кроме того, в отношении деятельности по розничной продаже этих слабоалкогольных напитков законодательством предусмотрен ряд преференций, например указанная деятельность не лицензируется.



В письме министру финансов «Опора России» подчеркивает, что в настоящее время около 100 тыс. ИП осуществляют торговлю пивом, сидром, пуаре и медовухой в полном соответствии с установленным законом порядком: с использованием ЕГАИС, декларируют объем розничной продажи и ведут журналы учета.

«Учитывая, что весь объем рынка розничной продажи пива, сидра, медовухи составляет 7 млрд литров, то следует, что 33 842 индивидуальных предпринимателя не задекларировали 1,2% — 8,5 млн декалитров пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи», — говорится в письме организации.



В этой связи представленный анализ объемов декларирования не может рассматриваться как доказательство предлагаемых законопроектом изменений, уверены в «Опоре России».



Ранее, 23 ноября, Минфин пояснил, что законопроект создан РАР, сейчас он проходит обсуждение в министерстве и окончательное решение о его целесообразности еще не принято. В Минфине подчеркивали, что с 1 июля 2017 года указанные в законопроекте ограничения действовать не начнут. Оперативный комментарий на запрос «Известий» в министерстве не предоставили.

Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов считает, что масштабы нарушения действующего законодательства, регулирующего розничную продажу пива и пивных напитков, которые выявили представители РАР, не могут служить основанием для запрета торговать этой продукцией всем индивидуальным предпринимателям в стране. «Для сравнения: в одной лишь Москве действует около 85 тыс. ИП, работающих в сфере розничной торговли», — уточнил он.

— Обращает на себя внимание и другой момент — авторы законопроекта упоминают, что причиной появления на рынке незадекларированного алкоголя являются схемы обхода закона, используемые организациями, — сказал Олег Сухов, добавив, что «в то же время меры предлагается применить исключительно к ИП, выступающим в данном случае лишь в качестве посредников».

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз также не видит смысла в инициативе РАР — по его мнению, 75% ИП после введения поправок перерегистрируются в ООО, остальные могут уйти с рынка.

В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.