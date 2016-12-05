Не доверяй и проверяй

Раннее выявление ВИЧ-инфекции и вовремя начатое лечение дают очень большие шансы на нормальную жизнь. Поэтому специалисты центров по борьбе со СПИДом настоятельно рекомендуют абсолютно всем проходить тестирование на ВИЧ. Проверка на вирус нужна даже тем, кто очень далек от ключевых уязвимых групп, ведь, согласно сегодняшней статистике, четыре из десяти случаев инфицирования происходят при незащищенном гетеросексуальном контакте.

В зоне риска

Статистика утверждает, что у большинства получающих антиретровирусную терапию ВИЧ-инфицированных СПИД не развивается, соответственно сохраняется возможность жить нормальной жизнью. При правильном лечении продолжительность жизни таких пациентов составляет 65–70лет. Рассказывать о своей проблеме человек не обязан ни на работе, ни знакомым, так как ВИЧ не передается бытовым путем. Поставить в известность сексуального партнера, конечно, придется, так как любой незащищенный контакт может стать источником заражения.

Сегодня более 40% новых случаев заражения происходит половым путем. А это значит, что от контакта с инфекцией не застрахован ни один из нас. Сдать тест на ВИЧ нужно каждому, кто имел незащищенный сексуальный контакт, имел опыт употребления инъекционных наркотиков, делал пирсинг или татуировку. Есть в организме вирус или нет, может показать только специальный анализ крови— тест на наличие антител к ВИЧ.

Граждане РФ имеют право на бесплатное тестирование на ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом. Обязательное тестирование проводится у женщин во время беременности, у людей определенных профессий, у людей, желающих усыновить ребенка, у военнослужащих и еще в ряде случаев. Тест также делается перед плановыми операциями, обязательно тестируется донорская кровь.

Тотальная настороженность

Министерство здравоохранения крайне озабочено эпидемиологической обстановкой по ВИЧ в стране, и, как подчеркивает его глава, ведомство нацелено на увеличение охвата тестированием разных групп населения, особенно в тех 22регионах, на которые приходится 50% ВИЧ-инфицированных в России.

С нынешнего года масштабные акции по анонимному тестированию планируется проводить регулярно, чтобы привлечь внимание людей к проблеме, создать атмосферу «тотальной настороженности» и дать возможность провериться всем желающим.

Так, в мае во всех федеральных вузах во время Открытого студенческого форума были организованы пункты анонимного тестирования, доступные для всех желающих.

С августа по ноябрь 2016года в 10самых неблагополучных по ВИЧ регионах (в городах Кемерово, Барнаул, Иркутск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Саратов, Казань и Нижний Новгород) Минздрав провел массовое анонимное тестирование среди посетителей торговых центров, в котором приняли участие 23,5тыс. человек. В среднем было выявлено 0,7% инфицированных ВИЧ, а в Екатеринбурге, одном из самых неблагополучных регионов, этот показатель превышает 1%, рассказала представителям СМИ министр здравоохранения.

Еще один из регионов, где ситуация близка к критической,— Иркутская область, где на каждые 100тыс. заражены 1525человек. Эти цифры еще раз подтверждают тезис, что каждый обязан знать свой ВИЧ-статус, чтобы поддерживать свое здоровье, контролировать заболевание, если оно есть, и защитить близких.

​​​​​​​



Быстро и достоверно

При тестировании чаще всего используется кровь из локтевой вены. Для диагностики ВИЧ используются тест-системы с высокой чувствительностью и специфичностью. Специалисты рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ всем гражданам не реже одного раза в год, а при наличии факторов риска один раз в 3–6месяцев.

Экспресс-тест на ВИЧ используется, как правило, в мобильных диагностических пунктах и делается в течение 10–15минут. Из пальца берется капля крови и наносится на тест-полоску. Если на последней появляются две черты, значит, результат положительный— в крови есть антиген или антитело вируса. Достоверность теста— 99%, бывают ложноположительные результаты, поэтому в случае «двух полосок» человек направляется в СПИД-центр для дополнительных исследований в целях подтверждения или исключения ВИЧ-инфицирования. Исследование, как и первоначальное тестирование на ВИЧ, проводится бесплатно. Диагноз ВИЧ-инфекция устанавливается только специалистами СПИД-центра.

Отрицательный результат тестирования на антитела к ВИЧ также не всегда может означать, что человек не инфицирован. В так называемый «период серонегативного окна» кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко инфицированного человека уже содержат достаточное количество вируса для заражения других людей, но антител к нему еще нет, и тест не распознает инфекцию.

«Необходимо помнить, что образование антител к ВИЧ в организме человека происходит постепенно, существует так называемый «период серонегативного окна», который в среднем составляет до трех месяцев,— пояснила Евгения Жукова, специалист Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области.— При стандартном методе тестирования сразу после заражения антитела могут не определиться. Этот момент необходимо помнить и в зависимости от степени рискового поведения повторить тестирование через 3–6месяцев».

Не меньшее значение, чем само тестирование, имеет дотестовое и послетестовое консультирование. Во время этих бесед врач вместе с пациентом обсуждает факторы риска, дальнейшие шаги в зависимости от результата теста, советует, как вести себя в случае инфицирования, как сообщить родным, какие меры предосторожности соблюдать, чтобы не инфицировать других людей.

Сейчас в России тестирование проходит более 30млн человек в год, около 20% населения страны. В рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции Минздрав ставит задачу увеличить охват тестированием до 30–35%. «Для этого очень важно доносить до людей информацию, широко использовать возможности СМИ, а также проводить всероссийские и региональные акции с привлечением к добровольному тестированию на ВИЧ»,— говорит министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Подробную информацию о профилактике ВИЧ-инфекции и адреса центров профилактики и борьбы со СПИДом можно найти на официальном портале Минздрава России www.o-spide.ru