Кремль прокомментировал сообщения о возможной гибели медиков в Алеппо

У Кремля нет информации о возможной гибели двух российских медицинских работников при якобы обстреле военного госпиталя РФ в сирийском Алеппо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.

«К сожалению, детальной информацией не обладаю на этот счет. Наверное, лучше у моих коллег из Минобороны поинтересоваться», — сказал он журналистам.

Между тем агентство Associated Press со ссылкой на российского офицера сообщает, что в результате обстрела госпиталя в Алеппо погибла медсестра из РФ. Также сообщается, что два российских медицинских работника получили ранения.

Ранее в понедельник в МЧС сообщили о том, что в Алеппо развернули российский аэромобильных госпиталь. В Министерстве обороны отметили, что российские военные медики приступили к оказанию помощи местным жителям из освобожденных районов восточной части города.