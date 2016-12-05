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Кремль прокомментировал сообщения о возможной гибели медиков в Алеппо

Пресс-секретарь президента России переадресовал вопрос в Министерство обороны страны

У Кремля нет информации о возможной гибели двух российских медицинских работников при якобы обстреле военного госпиталя РФ в сирийском Алеппо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.

«К сожалению, детальной информацией не обладаю на этот счет. Наверное, лучше у моих коллег из Минобороны поинтересоваться», — сказал он журналистам.

Между тем агентство Associated Press со ссылкой на российского офицера сообщает, что в результате обстрела госпиталя в Алеппо погибла медсестра из РФ. Также сообщается, что два российских медицинских работника получили ранения.

Ранее в понедельник в МЧС сообщили о том, что в Алеппо развернули российский аэромобильных госпиталь. В Министерстве обороны отметили, что российские военные медики приступили к оказанию помощи местным жителям из освобожденных районов восточной части города.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Кремль прокомментировал сообщения о возможной гибели медиков в Алеппо

Пресс-секретарь президента России переадресовал вопрос в Министерство обороны страны

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