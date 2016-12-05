Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Российские туристы возвращаются в Турцию

По прогнозам туроператоров, страна станет одним из лидеров летнего сезона 2017 года

В следующем 2017 году Турция станет лидером летнего туристического сезона. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Представители туроператора TUI Россия считают, что связано это со стартом раннего бронирования Турции в ноябре, поскольку заявки на данное направление не заставили себя ждать. Обусловлено это тем, что часть туристов, которая прошлым летом выбирала альтернативу Турции, планирует вернуться в будущем году.

В большинстве компаний полагают, что цены на путевки в Турцию будут на приемлемом уровне. В Tez Tour даже предполагают, что стоимость размещения сохранится на уровне 2015 года или ниже. Прежде всего это связано с необходимостью турецких отельеров вернуть российский сегмент туристического рынка, сообщает сетевое издание m24.ru.

По данным АТОР, за 11 месяцев текущего года один из главных турецких курортов – Анталью посетили на 83% меньше россиян — всего 469 тыс. человек. Общее число иностранцев на курорте снизилось на 45,3% — до 5,6 млн человек.

Чартерные рейсы в Турцию запретили в ноябре 2015 года. Россия ввела этот запрет и другие экономические санкции после атаки российского бомбардировщика Су-24 турецкими ВВС. Позже российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил о возобновлении чартерного сообщения, соответствующий документ был подписан в конце июня.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Российские туристы возвращаются в Турцию

По прогнозам туроператоров, страна станет одним из лидеров летнего сезона 2017 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке