Российские туристы возвращаются в Турцию

В следующем 2017 году Турция станет лидером летнего туристического сезона. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Представители туроператора TUI Россия считают, что связано это со стартом раннего бронирования Турции в ноябре, поскольку заявки на данное направление не заставили себя ждать. Обусловлено это тем, что часть туристов, которая прошлым летом выбирала альтернативу Турции, планирует вернуться в будущем году.

В большинстве компаний полагают, что цены на путевки в Турцию будут на приемлемом уровне. В Tez Tour даже предполагают, что стоимость размещения сохранится на уровне 2015 года или ниже. Прежде всего это связано с необходимостью турецких отельеров вернуть российский сегмент туристического рынка, сообщает сетевое издание m24.ru.

По данным АТОР, за 11 месяцев текущего года один из главных турецких курортов – Анталью посетили на 83% меньше россиян — всего 469 тыс. человек. Общее число иностранцев на курорте снизилось на 45,3% — до 5,6 млн человек.

Чартерные рейсы в Турцию запретили в ноябре 2015 года. Россия ввела этот запрет и другие экономические санкции после атаки российского бомбардировщика Су-24 турецкими ВВС. Позже российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил о возобновлении чартерного сообщения, соответствующий документ был подписан в конце июня.

