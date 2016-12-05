Москвич подал в суд на McDonald's из-за застрявшей в щеке кости

Студент одного из московских вузов подал иск к McDonald’s: молодой человек съел рыбный ролл и получил серьезную травму. Рыбная кость пронзила щеку студента, ему пришлось обратиться к хирургам.

Теперь юноша требует 150 тыс. рублей компенсации.

«Мы просим Тверской суд Москвы взыскать в пользу Кирилла Тропицына 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — сказала адвокат студента Сапижат Гусниева, передает ТАСС.

В исковом заявлении отмечается, что инцидент произошел 1 декабря, когда Кирилл Тропицын после занятий заехал перекусить в McDonald’s и заказал ролл «Селедка под шубой». Молодой человек приступил к еде и почувствовал резкую боль в правой щеке. В зеркале он увидел, что из его щеки торчит рыбная кость.

Студент вызвал скорую, которая отвезла его в отделение хирургической стоматологии ГБУЗ «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн». Там юношу осмотрели и извлекли из его щеки кость.

«Я считаю, что такая крупная сеть ресторанов быстрого обслуживания, как ЗАО «Москва-Макдоналдс» должна проверять продукты на качество, свежесть и соответствие СанПиН, а так как введено рыбное меню, то проверять его на наличие костей. В тот день мне очень повезло, что кость пробила щеку, а не застряла в горле или еще хуже — в пищеводе», — заявил потерпевший.

В сети ресторанов быстрого питания отказались комментировать ситуацию.

