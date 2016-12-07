Чаепитие с маршалом

К юбилею Георгия Жукова режиссер Андрей Бадулин инсценировал его мемуары. Вечер под названием «Разговоры о маршале» прошел в Синей гостиной Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).



Негромко, без фанфар, в домашней обстановке, под чай с баранками и песни военных лет гости вспомнили маршала Победы. В качестве чтецов выступили юные артисты из детской художественной студии ЦАТРА — Игорь Минаев и Вера Лукичева. А среди зрителей были народные артисты Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Алина Покровская, Николай Лазарев.

Для постановки режиссер нашел редкие кадры кинохроники и фотографии из семейного альбома маршала Жукова.

— Первое появление Георгия Константиновича на экране было в 1936 году, — рассказывает актер Андрей Кочинов. — На кадрах из киноархива Белоруссии мы видим Жукова и Ворошилова в гостях у колхозников.



Также из архивных подборок — интервью маршала, взятое Константином Симоновым в 1966-м.

— Самое запоминающееся на войне — это битва за Москву зимой 1941 года, — вспоминает Жуков в разговоре с писателем. — Немцы собирались добраться до столицы за четыре месяца и отпраздновать здесь Рождество. На месте Москвы они хотели сделать большое озеро. А наиболее тяжелый период был с 16 ноября по 8 декабря, когда я спал по два часа в день. Бодрился крепким кофе, делал зарядку на морозе или по 20 минут бегал на лыжах.

Всю биографию Жукова не вместить в небольшой спектакль. Поэтому режиссер представил лишь парадный портрет маршала Победы. Однако на вечере присутствовал человек, кому известна и иная сторона биографии Георгия Жукова. Это режиссер Александр Бурдонский, внук Сталина.

— Мне предлагали сделать спектакль к юбилею Жукова, но я отказался, — поделился с «Известиями» потомок генералиссимуса. — Всё не так просто. Жуков — первый сталинский маршал, он неразрывно связан с ним. Но сегодня принято об одном говорить плохо, а о другом — хорошо...

В спектакле Андрея Бадулина есть сцена, где Василий Сталин предлагает Жукову принять парад Победы вместо Сталина. Говорит, что Иосиф Виссарионович сел на коня и тот его скинул.

— Это, конечно, чепуха, — уверен Бурдонский. — После двух инсультов, с рукой, которая не двигалась, Сталин физически не мог оседлать коня. Ну а поскольку отца (Василия Сталина) нет в живых, можно говорить всё что угодно.

Как считает внук Сталина, не все эпизоды мемуаров маршала были написаны им по доброй воле. В частности, Жукова заставляли «вспоминать», как он переписывался с Брежневым во время войны и якобы даже давал ему советы.

— Режиссер Андрей Бадулин сделал всё очень тактично, обойдя многие острые углы в биографии маршала. Да и зачем об этом говорить... Хорошо, что я отказался от постановки,— признался Александр Васильевич. — Я бы сделал совершенно иной спектакль, более жесткий.



Зрители приняли юбилейную постановку восторженно. Руководство театра думает сделать «Разговоры о Жукове» репертуарным спектаклем и играть его на Малой сцене.

