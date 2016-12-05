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Турция оплатит рублями расходы на визит премьер-министра в Россию

Главы правительств двух стран обсудят переход на национальные валюты при торговле

Все расходы, которые необходимы для визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Россию, будут оплачены в рублях. Об этом сообщила пресс-служба турецкого премьера.

«Решение об оплате расходов в рублях в рамках визита нашего премьер-министра в РФ принято на фоне заявления президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина о переходе на расчеты в нацвалюте», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Йылдырым в ходе поездки обсудит переход на рубли и турецкие лиры при торговле между странами. Кроме того, ожидается, что между сторонами пройдут переговоры о создании зоны свободной торговли, а также развитии туризма, передает «Лента.ру».

Ранее стало известно, что Бинали Йылдырым прибудет в Россию по приглашению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, с которым Йылдырым проведет переговоры. Ожидается, что турецкий глава правительства прилетит в РФ вечером 5 декабря. В рамках визита также планируется поездка Йылдырыма в Казань, где он проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в бизнес-форуме.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Турция оплатит рублями расходы на визит премьер-министра в Россию

Главы правительств двух стран обсудят переход на национальные валюты при торговле

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