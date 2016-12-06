Европа переживает за транзит газа через Украину

Компания «Нафтогаз Украины» подтвердила участие в трехсторонней встрече по газу между Еврокомиссией, Россией и Украиной. Договоренность о встрече была достигнута по итогам переговоров министра энергетики РФ Александра Новака с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Марошем Шефчовичем — их ключевой темой стал вопрос о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Согласно заявлению «Нафтогаза Украины», встреча предположительно пройдет 9 декабря в Брюсселе.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что необходимость встречи обусловлена рисками, которые сегодня существуют со стороны Украины по транзиту газа в адрес европейских потребителей.

— Украина заложила «бомбы замедленного действия» в виде разных постановлений, распоряжений и решений: антимонопольные необоснованные штрафы, реструктуризация ГТС (газотранспортной системы) в виде выделения газотранспортного оператора и попытки введения нового тарифообразования в одностороннем порядке. Весь этот снежный ком катится по наступившему отопительному сезону. Скорее всего, европейские коллеги озабочены этой ситуацией — как только наступает зима, Еврокомиссия сразу корректирует свои позиции, — заявил эксперт.

Гривач обратил особое внимание и на саму идею трехсторонней встречи: «Ненормально, когда замглавы ЕК отправляется на переговоры, чтобы одна из сторон выполнила свои контрактные обязательства».

Эксперт заметил, что в условиях холодной зимы Украина будет вынуждена закупать газ у «Газпрома», так как собственных запасов и возможностей реверса для прохождения пиков потребления будет не хватать. В противном случае снабжение европейцев газом окажется под угрозой срыва.

Этот вопрос также обсуждался и на встрече главы Минэнерго с вице-президентом Еврокомиссии в Москве. Александр Новак заявлял, что Россия и Еврокомиссия обговаривают возможности поставок российского газа на Украину в зимний период в объеме от 1,5 до 4 млрд кубометров.

По итогам встречи концерн «Нафтогаз» заявил, что Украина готова возобновить закупку газа у России. При этом ранее, 25 ноября, концерн высказывался о «ликвидации зависимости» от импорта российского газа спустя год после прекращения его прямых закупок по контракту с «Газпромом».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объясняет интерес Европы в сохранении транзита газа через Украину тем, что за счет получаемых денег страна выплачивает долги европейским банкам по займам. Вместе с тем эксперт уверен, что с точки зрения экономической эффективности Европе стоит обратить особое внимание на создание маршрутов, которые могли бы избавить европейских потребителей от транзитных рисков.

— Проблема с украинским транзитом — не политическая, а чисто техническая, в основе которой лежит проблема катастрофической изношенности ГТС Украины. Когда обнаружилось, что в ГТС, чтобы она работала, надо вкладывать деньги, было проведено несколько исследований. Они показали, что нужно было вложить $5–7 млрд. Сколько денег вкладывалось? По самым скромным подсчетам, реальные вложения могли составить 1/5 от требуемой суммы. Для понимания: «Северный поток» стоил €7,1 млрд, — сказал Александр Фролов.

По словам эксперта, именно по причине изношенности ГТС Украины и отсутствия заинтересованности России, ЕС и самой Украины вкладываться в ремонт РФ создает альтернативный маршрут поставок. Это делается для того, чтобы после 2019 года, когда истекают транзитные соглашения с Украиной, иметь возможность доставлять российский газ в Европу без транзитных рисков.

