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«Ростов» рвется в Лигу Европы

Эксперты считают, что у дончан есть шансы на успешный исход матча с ПСВ и попадание в еврокубок

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Вильф

Во вторник в Эйндховене «Ростов» сыграет против местного ПСВ в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. В случае победы или ничьей подопечные Курбана Бердыева займут третье место в группе и попадут в 1/16 финала Лиги Европы. По мнению экс-капитана ростовчан Михаила Осинова, помочь клубу должна ротация состава, проведенная в состоявшихся в среду и субботу играх чемпионата России против «Урала» (0:1) и «Зенита» (0:0).

— Думаю, всё должно быть хорошо, раз «Ростов» жертвует чемпионатом России ради матча с ПСВ, — сказал «Известиям» Михаил Осинов. — Думаю, они ставят всё на то, чтобы пройти в весеннюю стадию еврокубков. Даже в игре с «Зенитом» некоторые игроки отдыхали и лишь во втором тайме вышли на замену — например, Владимир Гранат и Сердар Азмун. Я не говорю про игру с «Уралом», где, по сути, не было задействовано три четверти основного состава. Поэтому сейчас у «Ростова» основная цель — попадание в плей-офф Лиги Европы.

В субботней игре с «Зенитом» на поле из-за травмы отсутствовал основной вратарь «Ростова» Сослан Джанаев, которого заменил 21-летний Никита Медведев.

— Безусловно, Медведев хорошо сыграл с «Зенитом», — продолжил эксперт. — Но он еще ни разу не играл в Лиге чемпионов. У Джанаева еврокубковый опыт гораздо больше. Неизвестно, сможет ли Никита отыграть с ПСВ так же, как с «Зенитом», не «перегорит» ли. Думаю, что Джанаев всё-таки будет играть, если восстановится. У него уже есть практика игр против таких грандов европейского футбола, как «Бавария» и «Атлетико». Медведев тоже хороший вратарь, но в Эйндховене команде будет очень нужен Джанаев.

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший этот пост в начале 2016 года, но остающийся близким к клубу, искренне верит, что в матче с ПСВ дончанам удастся добиться положительного результата и обеспечить себе участие в Лиге Европы.

— Для «Ростова» игра против ПСВ в заключительном туре Лиги чемпионов — самый важный матч этого года, — поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящей встречи Александр Шикунов. — Только по итогам этого противостояния можно будет судить, насколько удачно для ростовчан сложилась эта еврокубковая кампания. Можно сколько угодно говорить, что «Ростов» успешно дебютировал в Лиге чемпионов и показал хороший футбол, но делать какие-то выводы надо исходя из результатов. Сейчас главная задача — выйти в Лигу Европы, обеспечить себе участие в еврокубках весной. И футболисты, и тренерский штаб, и административный штаб «Ростова» — абсолютно все хотят завершить год на мажорной ноте, достойно сыграть с ПСВ и выйти в Лигу Европы. У ребят просто запредельная мотивация, все рвутся в бой, некоторых даже приходится немного успокаивать. Благо у нас есть великолепный тренер, опытный специалист Курбан Бердыев, который, уверен, найдет нужные слова для каждого игрока и тактически грамотно выстроит игру команды. «Ростову» нужно выходить на поле с холодной головой и играть аристократично, как в шахматы. Очень многое будет зависеть от тактической подготовки команд. «Ростов» устроит ничейный результат, и это, с одной стороны, дает команде определенное преимущество перед соперником, но, с другой стороны, таит в себе опасность. Игра на ничью и мысли о том, что дело сделано, могут сыграть злую шутку с любой командой.

ПСВ после 15 туров идет на третьем месте в чемпионате Голландии, проиграв лишь один матч (18 сентября подопечные Филлипа Коку со счетом 0:1 потерпели домашнее поражение от «Фейеноорда»). От лидирующих «Фейеноорда» и «Аякса» команду отделяет шесть очков.

— «Ростов» доказал, что с ним надо считаться, — подчеркнул Михаил Осинов. — Ребята сумели разбить у себя дома «Баварию» (3:2). Не каждая команда может похвастаться, что забила три гола «Баварии». А «Ростов» смог. Кроме того, они даже сумели забить гол «Атлетико» — этого не удалось сделать той же «Баварии». Думаю, «Ростов» сыграет в свой футбол и добьется нужного результата. Лишь бы они не думали, что им достаточно ничейного результата и не стали играть на ничью. Если удерживать ничью по ходу всего матча, то можно нарваться на нелепый мяч в свои ворота и лишиться всех шансов на положительный результат. А если «Ростов» сыграет в тот футбол, который он показывает в последние годы, всё будет хорошо.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

«Ростов» рвется в Лигу Европы

«Ростов» рвется в Лигу ЕвропыЭксперты считают, что у дончан есть шансы на успешный исход матча с ПСВ и попадание в еврокубок

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