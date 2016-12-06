Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Россиянам не покажут этапы Кубка мира по лыжным гонкам

Общедоступные телеканалы отказались покупать права на ТВ-трансляции из-за низких рейтингов

Фото: TASS/Imago

Общедоступные российские телеканалы не планируют транслировать этапы Кубка мира и чемпионат мира по лыжным гонкам сезона-2016/17. Телеканал «Матч-ТВ», который традиционно является основным транслятором всех крупных спортивных соревнований, купил права только на российский этап КМ, который пройдет в Тюмени с 16 по 19 марта 2017 года. «Первый» и «Россия» с появлением «Матч-ТВ» покупают права в основном на ТВ-трансляции Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по футболу, а также некоторые товарищеские матчи с участием футбольной сборной и топовые турниры по хоккею (чемпионаты и Кубок мира). В связи с этим российские любители лыжных гонок смогут следить за соревнованиями лишь на каналах, которые к числу общедоступных не относятся, — как правило, кабельных.   

О причинах такого решения «Известиям» рассказала президент федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе. 

— Трансляций этапов Кубка мира, «Тур де Ски» и чемпионата мира по лыжным гонкам на федеральном телевидении действительно не будет, — сказала Елена Вяльбе. — Даже в записи. Исключением стал домашний этап в Тюмени. Представители «Матч-ТВ» объяснили это тем, что у них нет средств на покупку прав трансляции Кубка мира. Нам предложили самостоятельно заплатить за них, но у нас такой возможности нет.

Стоит отметить, что новый сезон Кубка мира обещает быть весьма интересным. На фоне допингового скандала в сборной Норвегии желающих перехватить титулы Мартина Сундбю и Терезы Йохауг хоть отбавляй. В мужской части соревнований на победу в общем зачете претендуют два россиянина: Максим Вылегжанин и Сергей Устюгов. Также готовы к борьбе Морис Манифика и Петтер Нуртуг. У девушек шанс могут получить Хайди Венг, Шарлотта Калла и Юстина Ковальчик.

Представители «Матч-ТВ» заявили, что возможность приобретения трансляций этапов Кубка мира всё еще сохраняется. 

— В данный момент мы уточняем некоторые детали и условия по приобретению прав на последние этапы КМ, — уточнили в пресс-службе спортивного телеканала. — К тому же этапы в Финляндии и Норвегии были показаны на тематическом канале «Матч! Арена» (кабельное вещание. — «Известия»).

Напомним, по итогам первых двух этапов в финской Руке и норвежском Лиллехаммере сборная России завоевала всего один подиум. В гонке на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере третье место занял Сергей Устюгов. 

По просьбе корреспондента «Известий» Елена Вяльбе подвела итоги старта сезона. 

— Оценю наше выступление на три балла из пяти, — заявила трехкратная олимпийская чемпионка. — Не могу сказать, что я довольна, но и причин для расстройства нет. У многих есть объективные причины неудачных стартов. Несколько ключевых членов мужской сборной переболели перед первыми этапами, зато наши девочки показали очень приемлемый результат, навязав соперницам серьезную борьбу. Это большой плюс. Пока я бы не делала каких-то фундаментальных выводов. До чемпионата мира все наши лыжники должны набрать оптимальную форму и показать достойный результат. Каков наш медальный план на чемпионате мира? Пока он скромный, планируем 1–2 медали. 

Календарь Кубка мира-2016/17 по лыжным гонкам:

10–11 декабря, Давос, Швейцария

17–18 декабря, Ла-Клюза, Франция

«Тур де Ски», 31 декабря – 8 января, Валь-Мюстаир, Оберстдорф, Тоблах, Валь-ди-Фьемме

14–15 января, Тоблах, Италия

21–22 января, Ульрисехамн, Швеция

3–5 февраля, Пхенчхан, Южная Корея

18–19 февраля, Отепя, Эстония

21 февраля – 5 марта, чемпионат мира, Лахти, Финляндия

11–12 марта, Осло, Норвегия

16–19 марта, Тюмень, Россия

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Россиянам не покажут этапы Кубка мира по лыжным гонкам

Россиянам не покажут этапы Кубка мира по лыжным гонкамОбщедоступные телеканалы отказались покупать права на ТВ-трансляции из-за низких рейтингов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Спартак» выиграл у «Рубина» в матче 17-го тура РФПЛ

«Спартак» выиграл у «Рубина» в матче 17-го тура РФПЛ

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке