Россиянам не покажут этапы Кубка мира по лыжным гонкам

Общедоступные российские телеканалы не планируют транслировать этапы Кубка мира и чемпионат мира по лыжным гонкам сезона-2016/17. Телеканал «Матч-ТВ», который традиционно является основным транслятором всех крупных спортивных соревнований, купил права только на российский этап КМ, который пройдет в Тюмени с 16 по 19 марта 2017 года. «Первый» и «Россия» с появлением «Матч-ТВ» покупают права в основном на ТВ-трансляции Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по футболу, а также некоторые товарищеские матчи с участием футбольной сборной и топовые турниры по хоккею (чемпионаты и Кубок мира). В связи с этим российские любители лыжных гонок смогут следить за соревнованиями лишь на каналах, которые к числу общедоступных не относятся, — как правило, кабельных.

О причинах такого решения «Известиям» рассказала президент федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе.

— Трансляций этапов Кубка мира, «Тур де Ски» и чемпионата мира по лыжным гонкам на федеральном телевидении действительно не будет, — сказала Елена Вяльбе. — Даже в записи. Исключением стал домашний этап в Тюмени. Представители «Матч-ТВ» объяснили это тем, что у них нет средств на покупку прав трансляции Кубка мира. Нам предложили самостоятельно заплатить за них, но у нас такой возможности нет.



Стоит отметить, что новый сезон Кубка мира обещает быть весьма интересным. На фоне допингового скандала в сборной Норвегии желающих перехватить титулы Мартина Сундбю и Терезы Йохауг хоть отбавляй. В мужской части соревнований на победу в общем зачете претендуют два россиянина: Максим Вылегжанин и Сергей Устюгов. Также готовы к борьбе Морис Манифика и Петтер Нуртуг. У девушек шанс могут получить Хайди Венг, Шарлотта Калла и Юстина Ковальчик.

Представители «Матч-ТВ» заявили, что возможность приобретения трансляций этапов Кубка мира всё еще сохраняется.

— В данный момент мы уточняем некоторые детали и условия по приобретению прав на последние этапы КМ, — уточнили в пресс-службе спортивного телеканала. — К тому же этапы в Финляндии и Норвегии были показаны на тематическом канале «Матч! Арена» (кабельное вещание. — «Известия»).

Напомним, по итогам первых двух этапов в финской Руке и норвежском Лиллехаммере сборная России завоевала всего один подиум. В гонке на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере третье место занял Сергей Устюгов.

По просьбе корреспондента «Известий» Елена Вяльбе подвела итоги старта сезона.

— Оценю наше выступление на три балла из пяти, — заявила трехкратная олимпийская чемпионка. — Не могу сказать, что я довольна, но и причин для расстройства нет. У многих есть объективные причины неудачных стартов. Несколько ключевых членов мужской сборной переболели перед первыми этапами, зато наши девочки показали очень приемлемый результат, навязав соперницам серьезную борьбу. Это большой плюс. Пока я бы не делала каких-то фундаментальных выводов. До чемпионата мира все наши лыжники должны набрать оптимальную форму и показать достойный результат. Каков наш медальный план на чемпионате мира? Пока он скромный, планируем 1–2 медали.

Календарь Кубка мира-2016/17 по лыжным гонкам:



10–11 декабря, Давос, Швейцария

17–18 декабря, Ла-Клюза, Франция

«Тур де Ски», 31 декабря – 8 января, Валь-Мюстаир, Оберстдорф, Тоблах, Валь-ди-Фьемме

14–15 января, Тоблах, Италия

21–22 января, Ульрисехамн, Швеция

3–5 февраля, Пхенчхан, Южная Корея

18–19 февраля, Отепя, Эстония

21 февраля – 5 марта, чемпионат мира, Лахти, Финляндия

11–12 марта, Осло, Норвегия

16–19 марта, Тюмень, Россия



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