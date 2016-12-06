Центробанк напишет «Бежевую книгу» регионов

Банк России планирует на регулярной основе начать публикацию материалов по экономической ситуации в регионах, аналогичных «Бежевой книге» Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Банка России. Источник, близкий к регулятору, добавляет, что публикация может состояться ближе к середине 2017 года. Для российского Центробанка это будет первый подобный документ, который позволит эффективнее анализировать региональный вклад прежде всего в динамику цен в стране, поскольку основная цель ЦБ на ближайшее будущее — сдерживание инфляции.

ФРС публикует «Сводку комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах» на основании отчетных документов 12 региональных банков с 1983 года. В России инфляция в регионах в целях регулирования до сих пор публично не анализировалась, при этом ее уровень оказывает существенное влияние на общестрановой показатель наряду с факторами экономического развития. Статистику по региональной динамике потребительских цен раз в год публикует только Росстат.

— В Банке России расширяется работа по региональному анализу: вырабатывается новая концепция, планируется углубленное обучение персонала в территориальных учреждениях Банка России, разрабатывается и адаптируется инструментарий. По итогам этой работы планируется подготовить и регулярно публиковать аналитические материалы, в том числе аналогичные «Бежевой книге», — сообщил представитель пресс-службы.



При этом он напомнил, что Банк России не имеет возможности влиять на инфляцию в каждом отдельном регионе.

— ЦБ стремится снизить инфляцию до 4% и обеспечить ее сохранение на этом уровне в экономике в целом. Как цены на отдельные товары могут расти быстрее или медленнее этой цели, так и цены в отдельных регионах могут увеличиваться разными темпами. В то же время Банк России в рамках работы по региональному анализу наблюдает динамику инфляции в отдельных регионах. Региональные различия в росте цен вызваны сложной комбинацией самых разных факторов — как устойчивых, так и переменных, — пояснил представитель пресс-службы.



Он также отметил, что на сегодняшний день инфляция является одной из самых однородных макроэкономических переменных наряду с доходами и зарплатами, инвестициями, потребительским спросом, безработицей и промышленным производством.

Самая высокая инфляция за 2015 год наблюдалась в Московской и Иркутской областях, а также в Еврейской автономной области и в Крыму, оценил для «Известий» старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) Дмитрий Куликов. При этом ситуация с текущим ростом цен (в среднем за три месяца без учета сезонности) несколько отличается — в лидерах сейчас Еврейская автономная область, Курганская область и Чеченская Республика.

— В четырех регионах страны средняя инфляция за прошедший год уже находится ниже 4% — целевого уровня Банка России (Удмуртия, Мордовия, Магаданская и Оренбургская области). При этом в 16 субъектах и текущая инфляция за последние три месяца держится на низком уровне, правда, в половине из них ее нельзя назвать устойчивой. Сдерживающий эффект в этих регионах могла оказывать динамика продовольственных цен в результате хорошего урожая, — отметил он.

Центральный банк одной из ключевых своих целей видит достижение инфляции в 4% в 2017 году. В 2015-м этот показатель составил 12,9%, в 2016 году инфляция прогнозируется на уровне 6–6,5%. В достижении своей цели Банк России может столкнуться с рядом рисков, в том числе с повышенной инфляцией в отдельно взятых регионах. По оценкам Центробанка, в прошлом году вклад таких регионов в общий рост цен составил 1 п.п. (см. график).

По данным Росстата, в последние пять лет инфляция стабильно выше средней по стране наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской области, субъектах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму. Несколько выше средней она также на Урале, Камчатке и в Хабаровском крае.



Высокая инфляция в крупных городах вызвана спецификой потребления и спросом на кредиты, поясняет заведующий кафедрой региональной экономики и экономической географии Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Скопин.

— В мегаполисах практически нет подсобного хозяйства, поэтому уровень потребительских цен определяют торговые сети. Даже если цены поднимают, люди всё равно вынуждены покупать. В Москве и Санкт-Петербурге также выше и доходы населения, а это тоже влияет на инфляцию через более высокую потребительскую активность. Кроме того, на росте цен отражается и оживление кредитования населения, — сказал он.



При этом инфляция в Москве могла быть выше, если бы в последние два года на рынке недвижимости сохранялась докризисная динамика цен. Однако сегодня цены на жилье фактически заморожены и даже снижаются, что является фактором дезинфляции.

Ситуация на Северном Кавказе скорее является техническим фактором, убежден эксперт. По его словам, даже высокая инфляция в этом регионе не вносит значительного вклада в общий рост цен в стране (так же как и Крым).

— В регионах СКФО высока доля теневого сектора экономики — 20–30%, поэтому макроэкономические параметры здесь оценивать сложнее. Средние зарплаты очень низкие. Поэтому здесь рост инфляции, скорее всего, вызван эффектом базы — даже небольшой прирост может привести к высокому показателю, — отмечает Алексей Скопин.

В свою очередь, низкая инфляция наблюдается прежде всего в большинстве регионов Сибири и некоторых других сырьевых субъектах страны, отмечает эксперт и поясняет, что это вызвано снижением цен на сырье (нефть, газ, металлы).

Замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова полагает, что отдельных методов денежно-кредитной политики, способных влиять на ситуацию с инфляцией в конкретном регионе, нет. Но Банк России может в дальнейшем, например, требовать вмешательства руководителей субъектов, когда ситуация с ростом цен будет выходить из-под контроля — например, если рост тарифов ЖКХ в регионе будет выше, чем допустимо по России.

​​​​​​​

