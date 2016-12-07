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Эд Харрис: «Технологии опережают развитие человека»

Актер сериала «Мир Дикого Запада» — о темных сторонах человеческой личности, современных вестернах и страхах общества

Фото предоставлено пресс-службой "Амедиатеки"

Завершился первый сезон нового масштабного сериала канала HBO «Мир Дикого Запада» о парке развлечений будущего, населенном андроидами. Богатые туристы приезжают туда, чтобы почувствовать себя в реалиях Дикого Запада и пострелять так похожих на людей роботов. «Известия» расспросили исполнителя одной из главных ролей Эда Харриса о съемках в проекте и перспективах следующих сезонов.

— Чем вас заинтересовал «Мир Дикого Запада»?

— Я люблю жанр вестерна и меня привлекает идея скрещивания этого жанра с фантастикой. В последние годы я много снимался, но в основном это было независимое кино, которое подчас проходит незамеченным. Участвуя в «Мире Дикого Запада», я понимал, что его посмотрит огромное количество людей.

— Ваш герой — «человек в черном». Какой он?

— Это загадочный персонаж и мне нельзя рассказывать о его прошлом и ближайшем будущем. Это может стать спойлером. Но могу сообщить, что он посещает парк уже 30 лет. Видимо, он богатый человек, иначе бы не смог себе этого позволить.

Он считает, что в парке есть некий дополнительный "уровень", придуманный героем Энтони Хопкинса, но до конца не понимает, что там скрывается. Поэтому и отправляется на поиски — пытается понять и себя, и истинную природу парка.

— Ему нравится то, что предлагает парк?

— Да, его явно тянет туда - в парке он может исследовать темные стороны своей личности. Сложно сказать, помогает ли ему это путешествие преодолеть зло внутри себя и сможет ли он вернуться в реальный мир приличным человеком. Однако он любит парк и не убивает андроидов — их регулярно чинят и возвращают в строй.

Фото предоставлено пресс-службой"Амедиатеки"

— Это, наверное, то же влечение, что заставляет людей охотиться на крупных животных?

— Совершенно верно. В «Мире Дикого Запада» вы можете быть настолько аморальными, насколько вам этого хочется, и не бояться расплаты.

— В вашем сериале показаны очень совершенные технические решения — те же андроиды, например. Как вам кажется, технологии заставляют людей испытывать чувство страха?

— Я бы не сказал, что этот страх входит в число самых распространённых. Однако это важная тема. Технологии сильно опережают развитие человека, и мы не всегда понимаем, что с этим делать — их же можно использовать как во благо человечеству, так и во вред. Причем, последствия могут быть катастрофическими.

— В сериале много природных красот. Это натурные съемки или компьютерная графика?

— Мы много снимали на ранчо «Малоди», расположенном 40 минутах езды от Лос-Анджелеса. Там с давних пор есть старинный городишко в стиле вестернов, а вокруг много дорогих ранчо. Также снимали в штате Юта — это было волшебно! Пейзажи с каньонами... Я обожаю эту часть страны, поэтому работал с удовольствием.

— Сейчас вестерн переживает второе рождение. Достаточно вспомнить такие фильмы, как «Заброшенный», ремейк «Великолепной семерки» и «В долине насилия»…

— Большинство вестернов, которые снимаются в последние годы, несколько гротескны, осовременены, что ли... Ну, знаете, вся эта быстрая смена кадров, «чик-чик» — и все готово. Все зависит от режиссёрского подхода. В 2007 году я снял вестерн под названием «Аппалуза», фильм был выдержан в классическом ключе. Для меня в этом жанре главное — не мелькание картинок, а драматургия места и времени, а также истории людей.

Справка «Известий»

Эд Харрис — четырехкратный номинант на премию «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов». Дебютировал в кино в 1978 году. Известен по ролям в картинах «Бездна», «Аполлон-13», «Скала», «Игры разума», «Шоу Трумана», «Оправданная жестокость» и др. Снял два фильма в качестве режиссера: «Поллок» и «Аппалуза».

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Эд Харрис: «Технологии опережают развитие человека»

Эд Харрис: «Технологии опережают развитие человека»Актер сериала «Мир Дикого Запада» — о темных сторонах человеческой личности, современных вестернах и страхах общества

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