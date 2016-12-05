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Пассажирский Boeing Сеул–Лондон вынужденно сел в Ханты-Мансийске

По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала проблема с одним из двигателей

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сеул—Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за проблем с одним из двигателей. Об этом сообщил сотрудник регионального главка МЧС.

«Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске», — приводит его слова «РИА Новости».

В материале уточняется, что на борту воздушного судна находились 200 пассажиров.

По предварительным данным, сработал датчик неисправности одного из двигателей.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Пассажирский Boeing Сеул–Лондон вынужденно сел в Ханты-Мансийске

По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала проблема с одним из двигателей

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