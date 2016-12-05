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В Псковской области отмечают увеличение внутреннего турпотока

Регион для отдыха чаще всего выбирают туристы из Москвы и Санкт-Петербурга

В Псковской области в 2016 году отмечают значительное увеличение на рынке внутреннего туризма. Основная часть групповых и индивидуальных туристов прибывала из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей, а также Республики Беларусь.

Летом средняя цена за номер в гостинице составляла порядка 3 тыс. рублей. Загруженность отелей в активный туристический сезон свидетельствует об интересе к Псковской области. Некоторые турбазы активно бронировались даже в октябре-ноябре и в будние дни.

Как пишет «Псковская лента новостей», в этом сезоне был востребован загородный рекреационный отдых. Чаще всего его выбирали туристы из Московской и Ленинградской областей, которые приезжали на личных автомобилях.

Жители области, в свою очередь, в текущем году выбирали курорты Крыма и Краснодарского края. Из зарубежных направлений популярностью пользовались туры в Грецию, Испанию и Таиланд.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Псковской области отмечают увеличение внутреннего турпотока

Регион для отдыха чаще всего выбирают туристы из Москвы и Санкт-Петербурга

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