В Псковской области отмечают увеличение внутреннего турпотока

В Псковской области в 2016 году отмечают значительное увеличение на рынке внутреннего туризма. Основная часть групповых и индивидуальных туристов прибывала из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей, а также Республики Беларусь.



Летом средняя цена за номер в гостинице составляла порядка 3 тыс. рублей. Загруженность отелей в активный туристический сезон свидетельствует об интересе к Псковской области. Некоторые турбазы активно бронировались даже в октябре-ноябре и в будние дни.

Как пишет «Псковская лента новостей», в этом сезоне был востребован загородный рекреационный отдых. Чаще всего его выбирали туристы из Московской и Ленинградской областей, которые приезжали на личных автомобилях.



Жители области, в свою очередь, в текущем году выбирали курорты Крыма и Краснодарского края. Из зарубежных направлений популярностью пользовались туры в Грецию, Испанию и Таиланд.