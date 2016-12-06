Депозиты на точке замерзания

Население и компании крайне неохотно в этом году пополняли свои вклады. Как показывает последняя статистика Центробанка, в октябре темпы прироста средств на депозиты к предыдущему месяцу достигли отметки 0%. Впрочем, если до этого момента население всё же вкладывало «новые» деньги в банки, то по средствам компаний наблюдался существенный отток. Однако и по физическим лицам не всё так просто. Чистое привлечение (без учета капитализации процентов) за 10 месяцев этого года составило всего 93 млрд рублей, подсчитали специально для «Известий» в ВТБ24.

По данным ЦБ (динамика денежной массы М2, включает наличные деньги в обращении, чеки, рублевые вклады до востребования и срочные вклады), в октябре этого года банки привлекли на депозиты всего 12,9 млрд рублей. Эти темпы прироста регулятор оценил в 0%.

— Центробанк указывает нулевые темпы прироста к предыдущему месяцу, то есть к 1 октября. Это значит, что в масштабах банковской системы прирост за октябрь был практически незначительным (12,9 млрд рублей), — пояснила аналитик рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Екатерина Кириллова.

Правда, низкие показатели стали следствием существенного оттока средств юридических лиц. По вкладам населения всё же наблюдался приток — более 100 млрд рублей. Если оперировать данными «Обзора банковского сектора» (учитывает рублевые и валютные вклады), то картина, казалось бы, не так печальна. За 10 месяцев прирост средств на депозитах населения составил более триллиона рублей. Но это на первый взгляд.

Как рассчитали в ВТБ24, чистое привлечение за 10 месяцев составило всего 93 млрд рублей. Как пояснял «Известиям» глава кредитной организации Михаил Задорнов, прирост депозитов в этом году — это фактически капитализация тех денег, которые люди хранят в банках. Он также отмечал, что после того, как в 2015 году население принесло в банки почти 4,7 трлн рублей (в том числе и вернуло средства, которые забирало в 2014-м на волне девальвации), приток обеспечивать особо нечем. У многих категорий населения — это не касается обеспеченных людей и среднего класса — просто нечего сберегать, говорил Михаил Задорнов.

Старший вице-президент, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк объясняет снижение темпов прироста вкладов тем, что кредитные организации снизили обещанную доходность.

— По данным АСВ (Агентство по страхованию вкладов. — «Известия»), результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам III квартала 2016 года больше половины банков (71 из 100) снизили ставки, — сказала она.

Екатерина Кириллова из RAEX соглашается с этим мнением.

— В 2015 году, когда ставки оставались на довольно высоком уровне, население более активно вкладывало средства в депозиты с целью получения дохода и защиты сбережений от инфляции. Однако в 2016 году ставки снизились ниже двузначных значений, поэтому вложения в депозиты с точки зрения доходности перестали быть привлекательным инструментом. К тому же значительная часть населения в периоды экономической нестабильности предпочла либо потратить свои сбережения на запланированные покупки либо на текущие расходы, — пояснила Екатерина Кириллова.

Однако в ЦБ с этим мнением не согласились. Как заявили «Известиям» в Центробанке, реальные располагаемые доходы населения остаются на более низком уровне, чем в прошлом году, как и расходы на покупку товаров.



— В этих условиях, как показывают данные опросов, население предпочитает сберегать дополнительные доходы, а не тратить их. Таким образом, можно говорить о том, что население продолжает придерживаться консервативного подхода к потреблению, — сообщил официальный представитель Центробанка.

Руководитель управления банковских рейтингов НРА (Национальное рейтинговое агентство) Егор Иванов полагает, что есть и еще одна причина, почему люди перестали так активно, как в прошлом году, пополнять вклады, — продолжающееся снижение реальных доходов граждан.

Что касается банков, то эксперты не видят для них особых рисков в снижении темпов роста привлечения средств как от населения, так и от компаний.

— В 2016 году продолжается сокращение кредитных портфелей банков, поэтому острой необходимости в увеличении объемов фондирования у них нет и чем-либо компенсировать «недопривлеченные» средства граждан у банков нет необходимости, — отметил Егор Иванов из НРА.

Аналогичного мнения придерживается и Екатерина Кириллова из RAEX. Но, по ее мнению, снижение темпов прироста вкладов населения может быть проблемой для тех банков, у которых средства физлиц являются основным источником фондирования.



— На 1 ноября 2016-го насчитывалось около 180 кредитных организаций, у которых средства физлиц в пассивах занимали свыше 50%. Причем свыше 70% — региональные банки. Следует заметить, что регулятор сейчас строго подходит к тем банкам, которые отличаются высокой зависимостью от средств населения, следит за их процентной политикой, регулярно оценивает размер прироста средств физлиц и при необходимости может ввести ограничение, — подчеркнула аналитик.



Поэтому, добавляет Екатерина Кириллова, большинство банков проводит консервативную политику в части привлечения денег от физлиц.

​​​​​​​

