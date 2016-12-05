Ташкенту придется лавировать

Говоря о досрочных выборах в Узбекистане, хотелось бы в первую очередь отметить, что отсутствие эксцессов, спокойная обстановка в стране в такой непростой момент, свидетельствует о следующем - народ Узбекистана состоялся как независимая политическая нация. За годы правления Каримову удалось добиться определенной стабильности, террористические группировки были подавлены, хотя, конечно, говорить о том, что в таком полиэтническом обществе проблем не осталось, было бы сильным преувеличением.

Важно, что досрочные выборы прошли именно сейчас. В январе к власти в США придет новый президент, весной 2017 года мы станем свидетелями электоральных циклов в странах Западной Европы, в Иране. Система международных отношений приводится в движение, и когда электоральный цикл дойдет до берегов Европы и Среднего Востока, то узбекистанская элита будет уже подготовлена к определенным изменениям в расстановке сил.

Вместе с тем, будущий глава государства – Шавкат Мирзиёев, будет вынужден лавировать между несколькими центрами силы: Россией, Соединенными Штатами, Китаем и Евросоюзом. Впрочем, до сих пор Узбекистану это удавалось: с одной стороны, Ташкент сохраняет диалог с Вашингтоном, с американскими дипломатическими и военными представителями. С другой стороны, он активно работает с Китаем. В последние полгода мы стали свидетелями успешных контактов, которые были достигнуты с китайским руководством – в том числе по созданию транзитных железнодорожных маршрутов через Узбекистан.

Сам Мирзиёев - опытный политик, возглавлявший правительство с декабря 2003 года. Это человек, который устраивает Москву, Пекин и Вашингтон. Он пользуется поддержкой в разведывательных кругах республики, и это чрезвычайно важный момент. Если в какой-либо стране Средней Азии политик имеет поддержку разведки, это означает, что он имеет возможность устанавливать необходимые порядки. Тем не менее новому лидеру республики придется действовать в условиях нарастающей международной нестабильности. Осложняется обстановка на севере Афганистана. Усиливается и мировой финансовый кризис, который негативно влияет на экономику Узбекистана. Не добавляет стабильности и неопределенность в Вашингтоне - непонятно, какую политическую линию изберет Трамп в отношениях с Китаем. Будет ли он конфликтовать с Пекином, или, напротив, станет ли с ним договариваться - от этого, по большому счету, зависят и внутриполитические, и внешнеполитические процессы в Узбекистане.

Автор - кандидат исторических наук, главный редактор ИА REX, член экспертного совета ИСИП РУДН