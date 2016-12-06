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Пожарным предлагают идти на таран

В Общественной палате хотят снять ответственность за поврежденные во дворах легковушки с водителей оперативных служб

Фото: АГН «Москва»

Автомобили, хаотично припаркованные во дворах домов, не только создают неудобства для жителей, но и могут привести к гибели людей при чрезвычайных ситуациях. Часто из-за них машины оперативных служб не могут добраться до нужного подъезда. На проблему обратили внимание в Общественной палате, где 7 декабря пройдут слушания на эту тему с участием депутатов Госдумы и представителей страховых компаний. По итогам обсуждений в Госдуму будет направлена резолюция с предложением освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.

— Машины МЧС и скорой помощи должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы, — заявил «Известиям» зампредседателя комиссии ОП по безопасности, лидер общественного движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов. — В том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду.

Ущерб, по его мнению, должны покрывать страховые компании, а в конечном итоге — владелец автомобиля, который перекрыл проезд.

— Большая захламленность дворов, особенно в спальных районах, приводит к тому, что врачам приходится пробираться пешком, — отметил Дмитрий Чугунов. — Машины не могут подъехать к подъезду. Это затрудняет транспортировку больных, увеличивает время, которое приходится тратить врачам. Это же касается и пожарных машин. У нас есть по ГОСТу зоны для парковки машин МЧС, но они тоже часто заставлены автомобилями жителей. И пожарные машины не то что встать во дворе не могут, а часто даже передвигаться по нему. Автомобилисты оставляют место лишь для проезда легковой машины. А грузовик там не проходит.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин заявил «Известиям», что, по его мнению, этот вопрос действительно нужно отрегулировать законодательно. Однако парламентарий отметил, что конкретные методы решения проблемы требуют серьезного обсуждения.

— Пожарные машины и скорая помощь из-за припаркованных автомобилей не могут проехать к подъезду. И, стараясь не повредить чужое имущество, они теряют время. А в итоге потеря этих минут приводит к более тяжким последствиям, — отметил Рафаэль Марданшин. — Учитывая соотношение размеров ущерба — здание, в котором бушует пожар, или чей-то автомобиль, — наверное, целесообразно проработать какой-то законодательный механизм.

При этом депутат подчеркнул, что проблему нужно решать комплексно. Вплоть до пересмотра градостроительных норм.

— Строят многоэтажные дома без учета необходимого количества парковочных мест — как будто сейчас начало XX века и все ходят пешком. Нужно предусматривать парковочные места, чтобы проезды были свободными. Особенно остро эта проблема стоит в районах, которые застраивались в прошлом веке. В некоторых из них есть место, чтобы расширить тротуары, сделать карманы для автомобилей, стояночные места. Но нет — там обычные газоны. И водители вынуждены вставать на газоны, перекрывать проезды, — сказал он.

Председатель Российского союза спасателей, член ОП Сергей Щетинин отметил, что в некоторых странах у машин оперативных служб есть такие полномочия.

— Но этот вопрос нужно очень внимательно прорабатывать, собирать статистику, — сказал он «Известиям». — Это большая серьезная работа, которую нужно провести по всей России, и на основе анализа принять решение.

Сергей Щетинин добавил, что в первую очередь проблема характерна для Москвы.

— Во дворах отмечены специальными знаками площадки, где нельзя оставлять машины. И всё равно ставят, — сказал он. — Были случаи, когда пожарные и спасатели выпрыгивали из своих машин, толкали в сторону легковушки, переносили их вручную. Решать эту проблему, безусловно, надо. Но сначала нужно договориться со страховщиками, чтобы потом не было проблем ни у МЧС, ни у страховых фирм, ни у автомобилистов.

Председатель союза спасателей предположил, что одним из препятствий для такой инициативы станет противодействие страховщиков. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс действительно оказался не в восторге от этой идеи.

— Даже если абстрагироваться от вопроса о том, кто принимает решение (ведь водитель машины скорой помощи может ошибиться двором, заехать не туда, но тут же начать таранить мешающие ему авто), то надо еще задуматься и о другом. Разве у нас пожарные и скорая на танках ездят? После такого тарана они могут на пожар или в больницу с пациентом просто не доехать, — сказал Игорь Юргенс. — И еще — а какая страховая компания возьмется за страхование риска умышленного повреждения чужого имущества?! Ответ — либо ни одна, либо это будет стоить огромных денег! — заключил он.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Пожарным предлагают идти на таран

Пожарным предлагают идти на таранВ Общественной палате хотят снять ответственность за поврежденные во дворах легковушки с водителей оперативных служб

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