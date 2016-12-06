Нравственность жизненно важна для общества

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил особое внимание вопросам нравственного воспитания молодежи и помощи благотворительным организациям. В эксклюзивном интервью «Известиям» митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рассказал о роли и участии Русской православной церкви в решении поставленных президентом задач.

— Президент среди основных задач назвал сохранение нравственных ценностей общества наряду с качественным образованием. Как Церковь может способствовать реализации этих задач? Чего не хватает сегодняшней молодежи?

— Очень важно, что Владимир Владимирович отметил неразрывную связь нравственности с жизнеспособностью общества. Можно бесконечно совершенствовать программы и методики обучения детей и юношества, давать им самые передовые знания, но если не воспитывать при этом приверженность высоким этическим ценностям — усилия будут потрачены впустую. В Библии можно найти такое благопожелание: «Милость и истина да не оставляют тебя» (Прит. 3:3). Тут идет речь о сочетании чуткости сердечной с интеллектуальной силой ума. У нас прекрасная молодежь, которая является будущим России. Хочется пожелать подрастающему поколению в стремлении к профессиональному совершенствованию не забывать о жизни души, о милосердии и любви, о которой апостол Павел сказал такие возвышенные слова: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4-8).

Что же касается Церкви, то она и всегда в истории, и ныне, и в будущем всеми доступными средствами стремится донести до каждого спасительное учение Иисуса Христа.



— Насколько сейчас семейные ценности и образ традиционной семьи, о которых говорит Церковь, популярны в обществе? Существует ли у православных проблема создания и сохранения семьи? А как быть тем, кто далек от Церкви и живет по законам светского общества?

— Основой семьи является любовь между мужчиной и женщиной, которая побуждает их к взаимной ответственности и жертвенности ради друг друга и своих детей. Такие ценности, как целомудрие до брака и супружеская верность, могут кем-то рассматриваться как анахронизм, но от этого они не теряют своей, я уверен, непреходящей значимости.

Проблемы в семейной жизни бывают у всех, в том числе и у православных. Разница только в том, что верующий человек при решении возникающих сложностей стремится опираться на те нравственные императивы, которые для него как христианина являются непреложными. Он обретает в Церкви и духовную поддержку, и благодатную помощь в Святых Таинствах.

Нельзя побудить кого-либо изменить свой образ жизни иначе, чем привлекательным, вдохновляющим примером. Необходимо, чтобы в сердце человека произошел глубокий внутренний переворот. В современных условиях это не всегда просто, ведь очень силен напор пропаганды распущенности и вседозволенности.



— Существует устоявшийся образ воцерковленной семьи — как правило, это многодетная семья с тремя и более детьми. Как распространить эту традицию на всех? Что мешает заводить детей остальным?

— Всё бывает по-разному. Случается, что детей и больше десяти, а кому-то Господь ни одного не дал, но люди не унывают, многие берут на воспитание детей из детских домов. В обоих случаях супругами движет любовь, которая в совместном житии приумножается. Поэтому ваш вопрос можно перефразировать следующим образом: как сделать так, чтобы любовь была в каждой семье?

Конечно, нельзя забывать о том, что нередко молодые семьи живут в большой материальной скудости, а потому боятся рожать детей. Однако немало тех, кто вполне состоятелен и воздерживается от деторождения по причинам эгоистического свойства.

Церковь стремится знакомить общество с опытом православных семей, по мере возможности помогает молодым матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, призывает воздерживаться от искусственного прерывания беременности и проповедует абсолютную ценность человеческой жизни.

Не будем забывать, что в полной мере только Один Господь ведает сердца человеческие и может обращать их ко благу. Вспомните евангельский рассказ о слепцах: «Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним» (Мф. 20:34). Будем же молиться о том, чтобы семьи наших соотечественников были крепкими и благословлены многочадием.



— Как развиваются благотворительные проекты Церкви? На какие проблемы церковные организации обращают внимание в первую очередь?



— В Московской епархии в настоящее время можно выделить два направления благотворительной деятельности. Первое связано с заботой о страждущих и нуждающихся. Я имею в виду благотворительные столовые, пункты раздачи одежды и медикаментов, приюты, окормление заключенных, работу волонтеров в больницах и социальных учреждениях.

Второе — это соборное участие духовенства и верующих в восстановлении порушенных святынь. Несмотря на значительные достижения в преодолении разрушительных последствий антирелигиозной политики государства в прошлом веке, на территории Подмосковья до сих пор остается 250 руинированных храмов. И мной была поставлена задача объединить верующих для спасения нашего духовного и культурного наследия. В настоящее время этим занимается специальный благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь. Думаю, что участие в его работе — это хорошая возможность для всех, а в первую очередь людей состоятельных, внести свой вклад в искупление греха богоборчества, а также оставить по себе добрую память в истории.



— Можно ли задеть чувства верующих неканоническим изображением святых Православной церкви? Какая реакция будет правильной — смирение или протест? Где заканчивается свобода творчества?



— Мы живем в светском обществе, у которого свое понимание искусства. Подчас под лозунгом творческого поиска в рамках так называемого «актуального искусства» создаются образы, эстетически приемлемые не для каждого. Как на это реагировать?

Прежде всего стоит постараться разобраться в замысле автора. Но, даже придя к выводу о его недоброжелательности по отношению к Церкви, не следует впадать в состояние ярости и крушить всё вокруг. Вспомните слова пророка о языческих идолах: «Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах» (Иер. 10:5).

Свобода творчества — это, по сути, религиозное понятие, поскольку и возможность выбора, и способность создавать являются уникальными дарами Божиими человеку. Каждый ответственен перед Господом за то, как использовал полученные сокровища. Задача искусства в служении красоте. Истинный подвиг художника в том, чтобы через свои произведения поддержать людей, как сказано у одного выдающегося современного поэта, в «надежде на свободу от зла».