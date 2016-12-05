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Apple может начать разработку ПО для беспилотных автомобилей

Об этом компания заявила в письме в минтранс США

Компания Apple может начать разрабатывать программное обеспечение для беспилотных автомобилей. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на письмо директора по интеграции продукции Стива Кеннела в минтранс США.

В этом письме компания впервые публично заявила о своем интересе к автомобильной отрасли. Apple даже представила комментарии по поводу своих инвестиций в автоматизацию и машинное обучение и тип программного обеспечения, получивший название Project Titan, сообщает RNS.

Ранее Apple уже занималась разработкой автомобиля, однако позже компания решила сосредоточиться на создании программного обеспечения, сократив несколько должностей, связанных с автомобилестроением, и заменив их людьми, которые занимаются работой над ПО.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Apple может начать разработку ПО для беспилотных автомобилей

Об этом компания заявила в письме в минтранс США

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