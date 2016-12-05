Apple может начать разработку ПО для беспилотных автомобилей

Компания Apple может начать разрабатывать программное обеспечение для беспилотных автомобилей. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на письмо директора по интеграции продукции Стива Кеннела в минтранс США.

В этом письме компания впервые публично заявила о своем интересе к автомобильной отрасли. Apple даже представила комментарии по поводу своих инвестиций в автоматизацию и машинное обучение и тип программного обеспечения, получивший название Project Titan, сообщает RNS.

Ранее Apple уже занималась разработкой автомобиля, однако позже компания решила сосредоточиться на создании программного обеспечения, сократив несколько должностей, связанных с автомобилестроением, и заменив их людьми, которые занимаются работой над ПО.