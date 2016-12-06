Спартанцы холодной войны вспоминают русский язык

Американской армии впервые со времен холодной войны понадобились специальные части, способные имитировать российскую армию. Как выяснили «Известия», 11-й бронекавалерийский полк (бркп) «Черная лошадь» армии США был частично реорганизован по российскому образцу и оснащен техникой, напоминающей российскую. Во время учений сухопутных войск и Национальной гвардии полк будет играть роль «агрессора», чтобы американские военные почувствовали, каково это встретиться на поле боя с русскими.

Как стало известно, армии США вновь понадобились «профессиональные агрессоры», которые будут изображать на учениях части российской армии. По данным «Известий», эта задача возложена на 11-й бркп, который во времена межблокового противостояния 17 лет провел в Западной Германии, готовясь оборонять от советских танков стратегический проход Фульда, прозванный «Фермопилами холодной войны».

«Почетную» роль агрессоров предстоит играть первому и второму эскадронам 11-го полка. Для этого их реорганизовали в соответствии со штатной структурой российских мотострелковых батальонов, рот и взводов, а также оснастили переделанными БТР М113, которые теперь внешне напоминают российские БМП-2. Есть у бронекавалеристов и машины, напоминающие российские БРДМ-2, а также учебные псевдотанки и противотанковые пушки, похожие на российские «Рапиры».

Судя по пабликам 11-го полка, вся эта техника не стоит без дела. Так, в сентябре в Национальном учебном центре на базе в Форт Ирвин тренировались подразделения 3-й бронетанковой бригады, в августе — 1-й бронетанковой бригады 34-й пехотной дивизии. Ранее эскадроны полка участвовали в учебных боях и с самыми современными частями американской армии — так называемыми «бригадами STRYKER», оснащенными одноименными БМП. Всего же в год в Национальном учебном центре проходит до 15 учебных ротаций.

Следует отметить, что 11-й бронекавалерийский полк — часть заслуженная и боевая, успевшая поучаствовать во всех войнах ХХ века. В веке нынешнем кавалеристы, у которых, помимо муляжей, есть на вооружении и настоящие «Абрамсы» и «Брэдли», побывали в Ираке. Однако основной для них остается роль «профессиональных агрессоров», которую 11-й полк играет с 1990-х годов, когда его вывели из Германии. Впрочем, еще 10 лет назад солдаты и офицеры с упоением изображали не российских военных, а иракских повстанцев. Для этого в пустыне был построен специальный город несуществующей страны Мохавия, исписанный воинственными надписями на арабском и напичканный «террористами». Туда отправляли «на разминку» все части и подразделения перед командировками в Ирак.

После вывода в 2011 году американских войск из Ирака «профессиональные агрессоры» должны были вернуться к имитации некоего усредненного «условного противника», но тут подоспел украинский кризис, вызвавший рост напряженности в Европе.

Несколькими месяцами ранее официальное издание ВВС США опубликовало фото нового камуфляжа истребителей F-16 специальной 64-й эскадрильи агрессоров с базы Неллис в штате Невада. Самолеты получили не только раскраску, имитирующую российскую, но также красные звезды на крыльях и хвосте.

— Мы меняем окраску наших самолетов, чтобы они больше напоминали истребители противника, — заявило тогда командование 64-й эскадрильи.

Специальные подразделения «агрессоров» есть и в некоторых других иностранных армиях — в Великобритании, Южной Корее, Израиле. Считается, что такие части лучше знают тактику и матчасть потенциального противника и могут лучше имитировать его действия на поле боя.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил в разговоре с «Известиями», что структуры частей и подразделений неразрывно связаны с тактикой и боевыми возможностями.

— Исходя из структуры, определяются полосы наступления и районы обороны, — говорит эксперт. — Параметры вооружения и техники позволяют решать определенные задачи. Плюс у каждой армии есть свои предпочтения относительно форм боевых действий. Всё это важно моделировать.

Эксперты отмечают, что у ВС РФ есть свои излюбленные тактические приемы, например ставка на использование артиллерии, нормативы выдвижения, развертывания в боевой порядок и т.д., которые не свойственны американской армии, но будут использованы 11-м полком.