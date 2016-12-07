Региональные парламенты подключат к реализации послания президента

Государственная дума и Совет Федерации скоординируют с регионами работу по реализации послания президента Федеральному собранию. Помимо предложений, которые формируют сами палаты парламента, к работе привлекут и законодательные собрания субъектов РФ. Эксперты полагают, что это решение не только повысит авторитет федерального законодателя, но и усилит политический вес региональных парламентов.

8 декабря на заседании Совета законодателей планируется обсудить взаимодействие парламентов всех уровней для исполнения послания президента, рассказала «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Мы в Совете Федерации уже готовим план законодательного обеспечения для осуществления всего намеченного. Вместе с тем значительная часть работы по реализации положений послания ложится на субъекты РФ. Естественно, одно из ближайших заседаний совета мы посвятим координации деятельности парламентов всех уровней на этом направлении, — заявила она.

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ был создан в мае 2012 года для более тесного взаимодействия региональных и федеральных законодателей и повышения качества законотворческой деятельности.

По данным аппарата СФ, с 2013 года парламенты 43 субъектов РФ внесли в Совет законодателей 553 законопроекта, из них: 229 — рекомендованы к внесению в Госдуму в представленном виде или после доработки, 11 — стали федеральными законами, 65 — находятся на рассмотрении Госдумы.

По словам Валентины Матвиенко, вовлечение региональных парламентов в активную законодательную деятельность позволяет решать конкретные вопросы, с которыми непосредственно сталкиваются субъекты РФ и которые требуют при этом федерального урегулирования. Кроме того, это помогает совершенствовать национальную правовую систему и федеративные отношения.

— Сегодня можно с уверенностью сказать, что создание Совета законодателей в его нынешнем формате стало шагом, который, без малейшего преувеличения, поднял взаимодействие парламентов всех уровней на качественно новую ступень. Парламенты всех уровней получили действительно мощный, я бы даже сказала, уникальный инструмент развития законодательной деятельности в условиях федеративного государства, — отметила Валентина Матвиенко.

По словам председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова, речь должна идти не только о предложениях регионов по изменению федерального законодательства.

— Региональное законодательство также должно быть нацелено на решение задач, поставленных главой государства, — пояснил он «Известиям».

В следующем году отвечать за работу Совета законодателей будет Госдума. Как сообщила «Известиям» вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, план работы Совета законодателей на 2017 год находится в процессе подготовки. По ее словам, в Думе уже собрали предложения от всех комитетов и регионов.

— Уверена, для Совета законодателей 2017 год будет очень насыщенным и продуктивным. Конечно, приоритетом в его работе станут задачи, поставленные в послании президента. В нашей работе будут актуализированы те вопросы, которые наиболее важны для наших избирателей и позволят максимально эффективно выстроить взаимодействие всех уровней законодательной власти, — сказала парламентарий.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает разумным решение подключить к работе над реализацией президентского послания регионы.

— Всегда во исполнение послания президента предпринимается целый ряд действий — это план, который составляет администрация президента, это план законопроектных работ, который готовят Госдума и Совет Федерации. Логично если этот план действий будет подготовлен и на региональном уровне, — отметил политолог. — Регионы здесь могут быть достаточно активными, всё будет зависеть от того, насколько они готовы поддержать послание конкретными предложениями.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что послание главы государства является обращением именно к парламентариям.

— То, что Совет законодателей берет на себя координацию исполнения этих поручений, логично, поскольку именно совет является наиболее подходящим механизмом, который и должен обеспечивать реализацию положений, прозвучавших в послании, — считает Григорий Добромелов.

При этом политолог отмечает важность и логичность непосредственного участия в этом процессе региональных законодателей, так как, по большому счету, послание и было ориентировано на решение конкретных проблем и вопросов людей.

— Нельзя проводить политику только на федеральном уровне, ведь вся политика в действительности проводится внутри регионов. Те нормативные акты, которые примут региональные парламенты в поддержку инициатив президента, по сути, и станут основой для реализации этого послания, — уточнил Григорий Добромелов.

Совет законодателей — это консультативно-совещательный орган, у него нет никаких собственных полномочий. Теоретически он мог бы стать разработчиком «дорожной карты» законопроектной работы обеих палат Федерального собрания, органом стратегического планирования, что очень сильно поспособствовало бы повышению статуса парламента, считает политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.



— В прошлых созывах законотворчество часто служило реакцией на ежедневно меняющиеся новости. Необходимо избегать непредсказуемости, чтобы Думу перестали воспринимать как хаотичный источник бесконечных запретов. Для этого нужна программа работы, некая «дорожная карта». Для того чтобы повысить политический вес парламента, Совет законодателей мог бы попытаться сформулировать какую-то стратегическую законодательную повестку, — заявила она «Известиям».



По словам политолога, Совет законодателей мог бы также повлиять на эффективность работы региональных заксобраний.



— Региональные заксобрания на протяжении всех предыдущих созывов являлись наименее эффективными инициаторами, их законопроекты почти всегда отклоняют. Совет мог бы помочь регионам представлять свои инициативы, и это может быть интересно, — полагает Екатерина Шульман.

