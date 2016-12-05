Давайте исполнять законы

Страшная авария в Ханты-Мансийском автономном округе, которая унесла жизни 12 человек, 10 из которых были детьми в возрасте от 12 до 14 лет, вынуждает нас вернуться к наболевшему вопросу: насколько организаторы поездки внимательны во время подготовки автомобильной перевозки детей? Насколько сами водители осознают свою ответственность?

Сегодня больше половины всех пассажирских перевозок в России завязаны на автобусах. На рейсах работают почти 3 миллиона водителей, от навыков которых зависит безопасность большого количества людей. Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов или превышение скорости на плохой или мокрой дороге - в 70% случаев эти ошибки водителей автобусов приводят к ДТП. От того, выспался ли человек, сидящий за рулем, насколько он внимателен и опытен, зависят жизни пассажиров, детей. Но говорить о том, что ответственность лежит только на плечах водителя, неправильно.

У родителей есть все инструменты, необходимые для того, чтобы самостоятельно позаботиться о безопасности своих детей. Они всегда могут зайти на официальный сайт ГИБДД, где есть полная информация, касающаяся правил организации перевозки детей, как в группе, так и в личном автомобиле. С точки зрения документов и требований, современное законодательство в этом плане детально проработано. Оно учитывает все параметры, от которых зависит безопасность ребенка, да и взрослого в автомобильном транспорте. И зачастую все, что требуется от организаторов перевозки детей сегодня – зайти на сайт и перепроверить себя. Но зачастую они себя этим не утруждают.

В конечном счете, если у вас нет времени или достаточной компетенции для того, чтобы взять организацию под свой контроль, вы можете, как минимум удостовериться в том, что ГИБДД получили информацию о готовящейся поездке. А согласно ПДД, подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. Таким образом, у инспекторов будет возможность перепроверить действительность всех сопутствующих документов и данные, касающиеся состояния самого транспортного средства.

Наше законодательство совершенствуется из года в год, в рейсы все чаще выходят современные автобусы, снабженные нужным оборудованием и управляемые законопослушным отдохнувшим водителем. Но пока взрослые – те, кто несут за детей ответственность, - выбирают некачественные услуги или поездки с водителем-нарушителем, в детской безопасности не наступит положительных изменений.

До тех пор, пока люди, гражданское общество не будут задаваться этими вопросами, так и будет продолжаться регистрация автомобилей на физлиц, которые сейчас платят минимальные, копеечные штрафы за нарушения, ни перед кем не отчитываются и с радостью берутся за любые перевозки. На «частников» сегодня зарегистрирована половина пассажирского транспорта. И число их на протяжении последних десяти лет постоянно растет.

Водители транспортных средств, находящихся в собственности физлиц, в случае нарушений правил дорожного движения и правил эксплуатации несут более низкую ответственность, чем юрлица. Это влечет за собой и халатное отношение. Поэтому я полностью поддерживаю государство в намерении уровнять ответственность водителей и владельцев грузовых и пассажирских транспортных средства вне зависимости от организационно-правовой формы собственности транспортного средства. Решив эту проблему, мы сможем снизить страшную цифру – около 50% ДТП происходит по вине водителей грузовиков и автобусов, зарегистрированных на физических лиц.

Тут нужны изменения в законодательстве. Уже давно подготовлены рекомендации, распространяющие ответственность перед законом на физические лица. Объективно этот документ может кардинально повлиять на улучшение ситуации на дорогах. Еще одно изменение, но уже на дорогах, которого мы ждем - выстраивание тросовых барьерных ограждений вдоль трасс по всей стране, способных минимизировать травмы от любого ДТП.

Однако существует еще проблема в отношении водителей на законодательном уровне. В настоящий момент нет единых требований к навыкам водителей пассажирского транспорта. Для приема на работу водителем автобуса достаточно предъявить водительское удостоверение, с открытой категорией D, а также медицинскую справку. На предприятии водитель должен пройти инструктаж и обучение, которое проводится внутри компании без присутствия независимых экспертов. Также подтверждение квалификации остается на усмотрение руководителя компании и проводится силами сотрудников компании, без привлечения сторонних организаций. Качество этих мероприятий никто не контролирует.

По сути, дорожная безопасность – это совокупность факторов, четко и детально прописанных в действующем законодательстве. Нарушения любого из правил или пренебрежение каким-либо из нормативных требований закона становится причиной ДТП. Поэтому для того, чтобы фактически продолжить позитивную динамику снижения числа дорожных аварий, в решении вопросов безопасности должны быть задействованы и законодательство, и гражданское общество, и инфраструктура. Только таким образом, при тесном взаимодействии можно будет говорить о безопасности каждого юного пассажира, здоровое будущее которого является экономическим ядром развития нашего государства.

Автор – президент Экспертного центра «Движение без опасности», зампред Общественного совета при Минтрансе России

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