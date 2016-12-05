Путин поручил разработать законопроект об адаптации иностранцев

Правительство РФ должно до 1 сентября 2017 года разработать законопроект об адаптации иностранцев в России.

Такое поручение кабмину президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 31 октября.

Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Проект закона должен установить «правовые, организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации» иностранцев в РФ, а также их интеграции в российское общество.

Кроме того, по поручению Путина правительство должно до 1 июня 2017 года определить федеральный орган исполнительной власти для выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере социальной и культурной адаптации мигрантов.