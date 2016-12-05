Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин поручил разработать законопроект об адаптации иностранцев

Правительство РФ должно представить документ до 1 сентября 2017 года

Правительство РФ должно до 1 сентября 2017 года разработать законопроект об адаптации иностранцев в России.

Такое поручение кабмину президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 31 октября.

Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. 

Проект закона должен установить «правовые, организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации» иностранцев в РФ, а также их интеграции в российское общество.

Кроме того, по поручению Путина правительство должно до 1 июня 2017 года определить федеральный орган исполнительной власти для выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере социальной и культурной адаптации мигрантов.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Путин поручил разработать законопроект об адаптации иностранцев

Правительство РФ должно представить документ до 1 сентября 2017 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке