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Борский мост в Нижнем Новгороде закроют из-за ремонтных работ

Движение на мосту будет ограничено ночью

Движение по Борскому мосту в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено в ночь на 6 и 9 декабря в связи с ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным НИА «Нижний Новгород», в указанные дни ночью с 01.00 до 05.00 на строящемся мостовом переходе — дублере Борского моста — будут проводиться строительно-монтажные работы.

Запуск движения на строящемся дублере Борского моста состоялся в ноябре текущего года. В систему мостового перехода, помимо дублера моста, входят транспортная развязка со стороны областного центра, два пойменных моста, путепровод на транспортной развязке в поселке Неклюдово, мост через реку Везлома, расширение трассы до Толоконцева и два пешеходных перехода. Ожидается, что всю систему целиком запустят в июле 2017 года.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Борский мост в Нижнем Новгороде закроют из-за ремонтных работ

Движение на мосту будет ограничено ночью

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