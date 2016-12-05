Борский мост в Нижнем Новгороде закроют из-за ремонтных работ

Движение по Борскому мосту в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено в ночь на 6 и 9 декабря в связи с ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным НИА «Нижний Новгород», в указанные дни ночью с 01.00 до 05.00 на строящемся мостовом переходе — дублере Борского моста — будут проводиться строительно-монтажные работы.

Запуск движения на строящемся дублере Борского моста состоялся в ноябре текущего года. В систему мостового перехода, помимо дублера моста, входят транспортная развязка со стороны областного центра, два пойменных моста, путепровод на транспортной развязке в поселке Неклюдово, мост через реку Везлома, расширение трассы до Толоконцева и два пешеходных перехода. Ожидается, что всю систему целиком запустят в июле 2017 года.