Гонконгский грипп наступает

7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова проведет селекторное совещание, посвященное готовности субъектов РФ к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как регионы готовятся к эпидемии, откуда грипп приходит в Россию, где именно уже сложилась опасная эпидемиологическая ситуация и с какими штаммами мы будем бороться этой зимой, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров.

— Эпидемия гриппа уже началась в России?

— Не выраженный эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) отмечался в сентябре, когда дети пошли в детские сады и школы. С ноября начался сезонный подъем заболеваемости, и количество заболевших постепенно увеличивается. В декабре мы ожидаем продолжения роста заболеваний гриппозной этиологии. Но это еще не эпидемия гриппа. Как показывает практика последних лет, пик приходится на конец января — начало февраля.

— Чем ситуация с гриппом в этом году отличается от прошлогодней?

— Мы еженедельно собираем данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ в 61 крупном городе России. Пока данные за этот год практически не отличаются от прошлогодних. По данным на 27 ноября, превышение эпидемиологического порога зафиксировано в трех городах — Воронеже, Новосибирске и Биробиджане.

— Какие штаммы вируса будут в этом году?

— В последние десятилетия на территории России циркулируют два подтипа вирусов гриппа А и вирусы типа В. В предстоящем эпидемическом сезоне ожидается циркуляция вирусов гриппа, подобных штаммам А/Калифорния/7/2009 (H1N1), А/Гонконг/4801/2014 (H3N2) и B/Брисбен/60/2008.

У нас страна большая, поэтому грипп приходит с востока, с запада или одновременно с двух сторон. Причем возбудители зачастую разные. Бывает так, что в один год на Дальнем Востоке превалирует вирус H3N2, а на западе — Н1N1, а в следующем году — наоборот. Мы ожидаем, что этой зимой будет превалировать вирус гриппа H3N2, который прозвали гонконгским.

— Насколько я помню, в конце 1960-х годов этот грипп унес тысячи жизней.

— В прошлом году он пришел к нам с запада, так что мы с ним уже встречались. Он входит в список рекомендованных штаммов для вакцин. Дело в том, что штамм называют по тому месту, где его выделили. Название вируса H3N2 совпало с названием гриппа, который был выделен в Гонконге в 1968 году. Но он не так опасен.

— Насколько эффективна вакцинация для профилактики эпидемии гриппа?

— На сегодняшний день вакцинация — это самый эффективный метод профилактики гриппа. В период эпидемии Федеральный центр и Национальный центр ВОЗ по гриппу собирают необходимые данные и в феврале дают прогноз на будущий эпидемиологический сезон. На его основе производители иммунобиологических препаратов создают вакцины, включающие конкретные рекомендованные штаммы вируса. К концу августа эти вакцины должны быть готовы и доставлены в службы, занимающиеся вакцинацией. До ноября люди из группы риска, а также все желающие должны быть привиты. Если эпидемиологический подъем начинается позже декабря, то вакцинацию продлевают.

— 7 декабря Анна Попова проведет совещание, посвященное готовности субъектов РФ к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. В чем выражается эта готовность?

— Перед эпидемиологическим сезоном проводится расчет препаратов и количество коек в лечебных учреждениях, которые предполагается выделить в случае эпидемии. Регионы отчитываются о том, сколько человек у них привито, и получают от Роспотребнадзора конкретные рекомендации по профилактике гриппа и действиям в период эпидемии.

— А какие рекомендации вы можете дать населению в связи с приближающимся подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ?

— Не заниматься самолечением, иммуностимулирующие препараты я бы рекомендовал принимать только после консультации с иммунологом. В местах большого скопления людей можно носить защитные маски, не забывая их менять каждые два часа или по мере загрязнения. Отдельно хочу отметить, что средства для снятия симптомов простуды предназначены для облегчения страданий заболевшего, они не лечат. Вирус продолжает размножаться, и через несколько дней человек может выяснить, что у него пневмония, отит, бронхит, гайморит и далее по списку. Если вы заболели гриппом, вы должны выздоравливать в домашних условиях, чтобы не заражать коллег. А если предлагают лечь в стационар — не отказывайтесь. Не отпускает начальник — берите больничный. Не заразив коллег, вы сэкономите руководству финансы.