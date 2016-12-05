ЦБ отключил банк «Миръ» от платежной системы БЭСП

ЦБ РФ отключил банк «Миръ» от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом сообщил источник в банковских кругах.

Банки, которые регулятор отключает от БЭСП, часто лишаются лицензий. Исключения составляют только кредитные организации, которые подверглись хакерским атакам и чье оборудование по техническим причинам вышло из строя.

На 1 ноября 2016 года сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей составила 1,4 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

В августе текущего года сотрудник банка «Миръ» сообщал о том, что организация перестала принимать средства населения во вклады. Позже банк опроверг заявление своего сотрудника.

«Судя по недавно сниженным и очень низким процентным ставкам по вкладам (0,1% годовых по срочным вкладам в рублях, долларах и евро), банк мог получить предписание ЦБ, ограничивающее прием вкладов населения», — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чьи слова приводит агентство.

На 1 октября «Миръ» занимал 421-е место в российской банковской системе.