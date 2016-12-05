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ЦБ отключил банк «Миръ» от платежной системы БЭСП

Ранее сотрудник банка сообщал, что организация перестала принимать средства населения во вклады

ЦБ РФ отключил банк «Миръ» от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом сообщил источник в банковских кругах.

Банки, которые регулятор отключает от БЭСП, часто лишаются лицензий. Исключения составляют только кредитные организации, которые подверглись хакерским атакам и чье оборудование по техническим причинам вышло из строя.

На 1 ноября 2016 года сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей составила 1,4 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

В августе текущего года сотрудник банка «Миръ» сообщал о том, что организация перестала принимать средства населения во вклады. Позже банк опроверг заявление своего сотрудника.

«Судя по недавно сниженным и очень низким процентным ставкам по вкладам (0,1% годовых по срочным вкладам в рублях, долларах и евро), банк мог получить предписание ЦБ, ограничивающее прием вкладов населения», — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чьи слова приводит агентство.

На 1 октября «Миръ» занимал 421-е место в российской банковской системе.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

ЦБ отключил банк «Миръ» от платежной системы БЭСП

Ранее сотрудник банка сообщал, что организация перестала принимать средства населения во вклады

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