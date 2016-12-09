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Молоко может подорожать на 10% с нового года

Сокращение господдержки в 2017 году приведет к снижению объемов производства и росту цен

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Производители молока и отраслевые аналитики прогнозируют в следующем году повышение цен на молочную продукцию в пределах 10%. С одной стороны, в условиях сокращения объемов господдержки предприниматели вынуждены будут сокращать бизнес и закладывать потери в стоимость продукции. С другой стороны, повышение цен будет происходить на фоне ограниченного спроса — только за последний год из-за падения доходов населения потребление молочной продукции снизилось в целом на 15%. Впрочем, в Минсельхозе не видят повода для повышения цен на молоко.

Как рассказали «Известиям» сразу несколько участников рынка и отраслевых экспертов, рост цен на молочные продукты в следующем году практически неизбежен.

В этом, например, уверен глава Молочного союза Аркадий Пономарев. По его словам, несмотря на то что программа поддержки молочной отрасли существует уже порядка 10 лет, объемы производства молока практически не растут. Причина этому — недофинансирование. 

В бюджете на 2017 год для молочной отрасли предполагается несколько нововведений. В частности, после передачи полномочий по распределению субсидий АПК на откуп регионам из-за длительного срока окупаемости далеко не все будут поддерживать в качестве приоритета молочное животноводство. Также предполагается уменьшить на 30% субсидии на литр произведенного молока — вместо 11,9 млрд рублей на эти цели выделят 7,9 млрд рублей.

Помимо этого, на настоящее время существует задолженность по субсидиям на уже одобренные и полученные инвесткредиты — в том числе и в молочной отрасли. Например, как рассказал глава холдинга «Эконива» (крупнейший в России производитель сырого молока) Штефан Дюрр, по его проекту строительства молочной фермы на 2,8 тыс. голов задолженность составляет более 250 млн рублей.

— У нас уже работает много комплексов. И если шесть из них в нормальном режиме, то седьмой мы подтаскиваем за счет своих ресурсов. Для нас сумма долга немаленькая — если задержка с выплатами продлится полгода, будет тяжело. А для тех, кто построил один молочный комплекс, задержки субсидий — полная катастрофа, — сказал «Известиям» Штефан Дюрр.

По мнению Аркадия Пономарева, в следующем году молочная отрасль «будет пытаться выживать». И единственная возможность для этого — рост цен, который, в свою очередь, будет ограничиваться спросом.

— У людей попросту нет денег. Соответственно, рынок начнет сжиматься, — пояснил он.

Независимый аналитик молочного рынка Татьяна Рыбалова также считает, что на фоне уменьшения размеров господдержки можно ожидать некоторого сокращения производства молока и роста цен, который можно наблюдать уже сейчас.

— В 2017 году рост продолжится, а вот его темпы будут зависеть от уровня спроса. Падающие доходы населения сдерживают этот рост, но даже в условиях сокращения потребления молока и молочных продуктов рост цен неизбежен, — уверена эксперт.

По ее оценке, минимальное повышение в 2017 году составит 2,5–3% (плюс инфляция), а максимум — 10% (плюс инфляция). Предотвратить рост цен в нынешней ситуации невозможно, считает эксперт.

Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий допускает и более существенный рост цен на молоко и молочные продукты. Но причину этого он видит в другом.

— Многие составляющие себестоимости подорожали еще в 2015 году, но этот рост затрат не был отражен в цене молока. Например, кормовые добавки — жмых, патока, премиксы. Рост цен на них составил в среднем 50% за последние два года, — пояснил он.

Кроме того, подорожали импортные запчасти для техники, импортная упаковка и многое другое. Одновременно с этим, говорит бизнесмен, сокращается производство натурального молока.

— Производители натурального молока не выдерживают конкуренции с теми, кто производит молочный напиток с добавлением пальмового масла и сухого молока и реализует его под видом молока, — добавил он.

Руководитель агрохолдинга сообщил, что предприятие уже поднимает цены на свою продукцию на 7–10%. Повышение происходит равномерно на все категории молочных продуктов. При этом, как утверждает Бойко-Великий, в 2015 году предприятие цены не повышало.

Гендиректор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко считает, что возможное сокращение господдержки ударит лишь по неэффективным собственникам. По его оценке, сейчас доля эффективных хозяйств в стране составляет примерно 10–15% от общего числа и они дают 30% общего объема товарного молока. По прогнозам компании, эта доля будет расти на 10% в год.

В Минсельхозе, в свою очередь, не видят повода для проанонсированного производителями повышения цен на молочные продукты.

— Важнейшими факторами повышения доходности производителей и инвестиционной привлекательности является доступность кредитов, формирование справедливых закупочных цен на сырое молоко для сельхозпроизводителей и равные правила игры для всех участников, — сообщили в ведомстве.

По всем этим направлениям министерство уже ведет работу. В частности, с 1 января должен заработать льготный механизм кредитования сельхозпроизводителей по ставке не более 5% годовых. Также государство стимулирует создание молочных ферм небольшими семейными хозяйствами, объединение их в сельхозкооперативы.

Сглаживанию сезонных ценовых колебаний на сырое молоко будут способствовать молочные интервенции, которые должны заработать в следующем аграрном сезоне, отметили в Минсельхозе. Помимо этого, ведомство ведет работу по уточнению техрегламентов Таможенного союза относительно маркировки молочной продукции, произведенной с использованием растительных жиров, а также ужесточения ответственности за нарушение техрегламентов (кратное увеличение штрафов, конфискация оборудования).

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Молоко может подорожать на 10% с нового года

Молоко может подорожать на 10% с нового годаСокращение господдержки в 2017 году приведет к снижению объемов производства и росту цен

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