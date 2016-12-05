Вальс выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Франции

Французский премьер-министр Мануэль Вальс объявил о том, что со вторника, 6 декабря, покинет свой пост. Прямую трансляцию заявления вел телеканал BFMTV.

Вальс сообщил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента страны в 2017 году.

«Итак, да, я кандидат в президенты республики!» — заявил он.

Ранее действующий глава государства Франсуа Олланд заявил, что не будет бороться за пост президента в 2017 году. Таким образом, он стал первым французским главой страны, который отказался участвовать в борьбе за второй срок. По информации СМИ, решение о выдвижении кандидатуры Вальса на выборы было принято после того, как действующий глава государства отказался от участия в кампании, передает «Лента. ру».

Праймериз Соцпартии запланированы на 22 и 29 января 2017 года. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.