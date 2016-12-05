Туристические маршруты Самары будут продвигаться за рубежом

Департамент туризма Самарской области подписал соглашение с национальным маркетинговым центром по туризму о продвижении туристических маршрутов Самары и Самарской области на площадке туристического офиса Visit Russia. Договор о сотрудничестве был подписан в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.



Как сообщает НИА «Самара», для реализации соглашения будет использоваться бренд под лозунгом «Посетите Россию. Альянс гостеприимных городов» (англ. It’s time to visit Russia. Host City Alliance). В центре внимания окажутся туристические маршруты, разработанные для гостей, а также межрегиональные маршруты, в которые войдет Самарская область.

Ожидается, что благодаря соглашению туристический потенциал Самарской области посредством Visit Russia будет более активно продвигаться на международных туристических рынках.

Маркетинговая стратегия продвижения туристического потенциала России под названием «Visit Russia/Время отдыхать в России» была запущена Федеральным агентством по туризму и частными инвесторами в 2015 году. Проект предполагает работу туристических представительств в разных странах, развитие информационного партнерства между офисами и регионами России, туристическими и транспортными компаниями.

