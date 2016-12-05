Путин назвал никчемными заявления о газовой зависимости от РФ

Страх попасть в зависимость от поставщика, о которой говорят страны — покупательницы российского газа, не имеет под собой оснований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими ООО «Этерно» в Челябинске в понедельник.

«Это глупый, абсолютно никчемный аргумент, потому что это взаимная зависимость», — заявил глава государства.

Президент добавил, что проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на препятствия со стороны некоторых стран. Владимир Путин также подчеркнул, что ни один из участников проекта не выразил желания его покинуть, передает «Федеральное агентство новостей».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.



Против строительства «Северного потока-2» выступают прибалтийские государства, Польша и Украина. Проект также критикуют в США.