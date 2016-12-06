Наследство Алексия II «зависло» в лишенном лицензии Внешпромбанке

Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, наследница покойного патриарха Алексия II Александра Смирнова включена в реестр требований кредиторов «зависшего» во Внешпромбанке наследства, сумма которого составляет почти 300 млн рублей.

Алексий II (Алексей Ридигер) составил завещание на Александру Смирнову (мирское имя игуменьи подворья Пюхтицкого Свято-Успенского ставропигиального женского монастыря Филареты) 40 лет назад (в 1976 году). По данным «РИА Новости», в 2009 году наследство состояло из рублевого счета, двух долларовых и счета в евро. Смирнова обратилась в суд с требованием взыскать с банка 305,6 млн рублей, однако суд удовлетворил требование лишь на 297,5 млн рублей.

Напомним, в марте этого года Внешпромбанк по решению суда был признан банкротом. Отметим, что на тот момент банк входил в топ-40 в РФ. Согласно отчетности Внешпромбанка на начало 2016 года, его активы составляли 236,55 млрд рублей, а обязательства — 221,12 млрд рублей.

Позже временная администрация установила, что в действительности активы достигали лишь 40,43 млрд рублей при обязательствах в 250,55 млрд рублей.

Алексий II был предстоятелем Русской церкви с 1990 по 2008 год.