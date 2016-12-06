Реакция МККК на убийство российских врачей в САР возмутила Минобороны

В российском Министерстве обороны возмущены «циничными комментариями» пресс-службы Международного комитета Красного креста (МККК), которые касались гибели российских врачей в сирийском городе Алеппо.

«Мы рассчитывали, по меньшей мере, на уважение МККК к деятельности наших врачей в Алеппо и на осуждение действий боевиков так называемой «оппозиции». Но получили циничные комментарии, не достойные высокого статуса Международного комитета Красного Креста и свидетельствующие не об объективности подходов, а о равнодушии к совершенному убийству российских врачей в Алеппо», - приводит «Интерфакс» слова официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

В военном ведомстве добавили, что ранее, отвечая на запрос одного из российских информагентств, в котором журналисты просили прокомментировать гибель российских медработников в Алеппо, в МККК заявили, что «продолжающиеся атаки на медицинскую и гражданскую инфраструктуру в Алеппо свидетельствуют о том, что все стороны конфликта оказываются не в состоянии выполнять свою обязанность уважать и защищать медицинских работников, пациентов и больницы».

По словам официального представителя Минобороны России, в МККК, президент которого всего неделю назад посещал российское военное ведомство, прекрасно знают, какую помощь РФ оказывает мирным жителям Алеппо, в том числе и в вопросах медпомощи.

«Поэтому, речь не о нарушении «сторонами конфликта» международного гуманитарного права, как говорится в сообщении МККК. А о заранее подготовленном, хладнокровном убийстве врачей боевиками», - подчеркнул генерал-майор.

Игорь Конашенков также отметил, что по счастливой случайности в момент обстрела в приемном отделении российского госпиталя с ними не оказалось десятков сирийских детей с матерями из восточных районов Алеппо, которые ранее были освобождены от террористов. Представитель Министерства обороны России подчеркнул, что «из-за задержки в подаче автобусов, они не приехали, избежав массовой гибели в приёмном отделении российского госпиталя».

Ранее «Известия» писали, что 5 декабря в результате прямого попадания мины, которая была выпущена террористами в приемное отделение развернутого в Алеппо российского мобильного военного госпиталя, погибла российская военнослужащая-медик. Также тяжелые ранения получили двое медработников, одна из них впоследствии скончалась. Отметим, что среди пострадавших были и местные жители, прибывшие на прием к врачам.

После нападения на российский военный госпиталь, Минобороны РФ потребовало от мирового сообщества и организаций «Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца» и «Врачи без границ» осуждения намеренного убийства российских граждан. В ведомстве подчеркнули, что преступление боевиков будет расследовано и всех виновных привлекут к ответственности.