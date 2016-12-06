Джо Байден будет баллотироваться в президенты США 2020 году

Вице-президент США Джо Байден, в скором времени уходящий в отставку, будет участвовать в президентских выборах 2020 года как представитель Демократической партии. Об этом политик объявил в ходе встречи с журналистами в Белом доме в ответ на вопрос о том, каким он видит свое будущее.

Джо Байден был одним из «народных» кандидатов в этом году, но принял решение не участвовать в президентской гонке из-за гибели сына.

74-летний вице-президент также сказал журналистам, что «судьба может вмешаться самым странным образом», однако он точно «не намерен не баллотироваться», передает «Федеральное агентство новостей».

Если же Байден все-таки решит баллотироваться, то он станет самым пожилым кандидатом в президенты Америки.