Выборщик из штата Техас публично отказался голосовать за Трампа

Член коллегии выборщиков от штата Техас Кристофер Супрун отказался отдавать свой голос за Дональда Трампа при формальном утверждении победителя президентских выборов 19 декабря этого года. По словам Супруна, который работает в скорой помощи, раньше он поддерживал Трампа, однако сейчас поменял свое мнение.

«Я здесь для того, чтобы избирать президента, а не короля», — приводит Fox News слова Супруна.

При этом выборщик отметил, что он получил сотни электронных писем и звонков с просьбой не голосовать за Дональда Трампа. По словам Спуруна, ему говорили, что, «если мы изберем Дональда Трампа, он изменит свой характер таким образом, чтобы быть похожим на президента».

«Он этого не делает», — подчеркнул член коллегии выборщиков от штата Техас.

Отметим, что ранний и публичный отказ от голосования за Трампа фактически дает выборщику возможность самоустраниться от голосования, так как уместного отделения Республиканской партии остается достаточное количество времени для того, чтобы поменять выборщика.