Взрыв газа на шахте в Китае заблокировал под землей 11 горняков

На одной из угольных шахт Китая в провинции Хубэй произошел взрыв газа. В результате 11 горняков оказались заблокированы под землей.

Взрыв прогремел ночью во вторник на угольной шахте «Синьцзя» (Xinjia Coal Mine), которая находится в уезде Бадун, передает «Синьхуа».

Сейчас ведутся спасательные работы.

Китайская горнодобывающая промышленности считается одной из самых опасных в мире. Каждый год погибают сотни горняков.

Это уже не первая авария за последнее время — ранее взрыв прогремел на шахте в автономном районе Внутренняя Монголия. Тогда погибли 32 человека. В начале ноября аналогичный инцидент произошел на угольной шахте в Чунцине, тогда трагедия унесла жизни 33 шахтеров.