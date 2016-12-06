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В Забайкалье блокируются счета бюджетных организаций

Школы и детские сады задолжали предприятиям ЖКХ и пенсионному фонду

В Забайкальском крае заблокированы счета почти полусотни бюджетных организаций. Среди них школы и детсады. Но при этом задержек с зарплатами сотрудников нет. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на министра образования региона Андрея Томских.

В федерации профсоюзов, в свою очередь, сказали, что в краевом бюджете не хватает средств и даже дополнительные дотации не могут в этом помочь. Фактически организации лишь могут выплачивать зарплату сотрудникам, а отчислений в ПФР и оплат за услуги ЖКХ нет.

В худшем случае, считают в федерации профсоюзов, к концу года начнутся задержки и по зарплатам.

Агентство напоминает, что Забайкальский край столкнулся с финансовыми трудностями еще в прошлом году. Глава Забайкалья Константин Ильковский тогда обвинил в росте долгов регионов федеральный центр. Затем Ильковский ушел в отставку после критики исполнения программы расселения аварийного жилья.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Забайкалье блокируются счета бюджетных организаций

Школы и детские сады задолжали предприятиям ЖКХ и пенсионному фонду

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